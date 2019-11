Teo Mammucari, stoccata all’ex Thais a Tu si que Vales/ “Pago alimenti assurdi!”

Non mancano momenti esilaranti nella nuova puntata di Tu si que vales che, di tanto in tanto, vede andare in scena anche qualche pungente frecciatina. È il caso di quella lanciata da Teo Mammucari nel corso dell’esibizione di un duo strabiliante proveniente dal Brasile. Il duo, composto da due uomini di 85 e 55 anni, si è esibito in acrobazie inaspettate per la loro età. Tutti stupiti in studio per loro e soprattutto Teo che, tra un complimento e l’altro, si è lasciato sfuggire una battuta all’ex fidanzata. “Voi avete fatto un viaggio dal Brasile e avete avuto questo successo. Io ho fatto un viaggio in Brasile e pago un mantenimento della Madonna!” La battuta è chiaramente riferita a Thais Souza Wigger, la sua nota ex.

Thais Souza Wigger e la storia d’amore con Teo Mammucari

Thais Souza Wigger è l’ex velina con la quale Teo Mammucari ha avuto una storia d’amore durata tre anni. Da questa relazione i due hanno avuto una figlia, Julia, che oggi ha 11 anni. La loro storia è stata alcuni anni fa spesso al centro del gossip, soprattutto alla notizia della gravidanza di quella che è stat velina di Striscia La Notizia. Nonostante la loro storia sia finita, e già da tempo, i due continuano ad avere ottimi rapporti, anche per il bene della loro figlia. Al momento non si conoscono i dettagli della vita privata di Teo Mammucari anche se, a quanto pare, al momento il conduttore è single. Qualcuno ha infatti creduto fosse possibile il ritorno di fiamma tra i due ma la cosa appare abbastanza difficile. (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA