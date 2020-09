Teo Mammucari/ “Thais Souza Wiggers? La amerò per sempre”

Teo Mammucari è pronto per una nuovissima avventura di Tu si Que Vales, il talent show di successo in onda da sabato 12 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Il vincitore della prima edizione de “Il cantante mascherato” è pronto a tornare nelle sue vesti di giudice accanto a Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Un ritorno molto gradito dal pubblico visto che Mammuccari, nel corso delle edizioni precedenti, ha avuto modo di affermarsi aggiudicandosi il consenso del pubblico e mettendo in scena dei simpaticissimi sketch con i colleghi giudici, con i presentatori e a volte anche con i concorrenti. Intanto il conduttore quest’estate è stato protagonista del gossip per via di una foto che lo ritraeva in abito da sposo. In tanti hanno immediatamente pensato che si fosse sposato, ma in realtà il conduttore ha voluto ancora una volta scherzare con il pubblico visto che si trattava di foto del 2017 estrapolata dal dal film “Piper” di Carlo Vanzina del 2007, in cui Mammuccari era al fianco della Falchi. A dargli corda anche l’amico e collega Gerry Scotti, compagno di giochi e di esilaranti scherzi nel fortunato talento show di Canale Cinque, che ha commentato la foto augurando alla coppia figli maschi! Il classico augurio che si fa in queste occasioni, ma che, nel caso di Mammuccari non aveva davvero alcun fondamento.

Teo Mammucari moglie: nessun matrimonio per il conduttore

Teo Mammucari si è sposato? No, nessuna moglie per il conduttore che per diversi anni è stato legato alla bellissima Thais Souza Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia. Un amore importante quello tra il conduttore e la ex velina suggellato anche dalla nascita di una figlia di nome Julia. Dopo la fine della storia d’amore con Thais, Teo Mammuccari è finito al centro del gossip per diversi flirt, tra cui quello più chiacchierato è quello con Aida Yespica. Sempre restio a parlare della sua vita privata, il gossip si è spesso scatenato sul conduttore lanciato dal programma cult “Libero” anche se nel suo cuore c’è ancora spazio per l’ex compagna Thais. Intervistato da Diva e Donna, infatti, Mammuccari parlando proprio della ex compagna ha precisato che è e rimarrà l’amore della sua vita. Chissà che tra i due un giorno non possa riscattare la scintilla!



© RIPRODUZIONE RISERVATA