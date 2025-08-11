Nella prossima stagione di Domenica In potrebbe arrivare Teo Mammucari? Oltre a lui anche Enzo Miccio e Tommaso Cerno al fianco di Mara Venier?

Non sembra essere affatto tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In che sarà condotta per l’ennesima volta da Mara Venier, anche se nel cast ci dovrebbero essere diversi nomi al fine di comporre una sorta di conduzione corale. Sarà davvero così o alla fine il timone lo terrà sempre e solo lei? Il Messaggero ha lanciato un’indiscrezione parecchio curiosa su un nome che potrebbe affiancarla.

Nella prossima stagione potrebbe arrivare nientemeno che Teo Mammucari? È quello che si legge sul quotidiano. Un nome davvero clamoroso, se alla fine lui dovesse accettare, anche considerando i trascorsi che hanno avuto a Tu sì que vales quando erano giudici e sono arrivati pure a litigare in maniera furibonda. Curioso, comunque, che la conduttrice sembri preferire lui rispetto a un più calmo Gabriele Corsi, che ha detto no a tutto quanto.

Teo Mammucari e non solo: a Domenica In anche Enzo Miccio e Tommaso Cerno?

Non c’è ancora nulla di scuro per la prossima stagione di Domenica In: l’unica cosa certa è la presenza di Mara Venier, anche se aveva rivelato che quella passata sarebbe stata la sua ultima volta come timoniera del salotto domenicale di Rai1. Via Gabriele Corsi e Nek, dentro altri nomi che potrebbero incuriosire un minimo il pubblico.

Enzo Miccio lo conoscono tutti: da protagonista di Real Time a uno dei concorrenti più simpatici di Pechino Express; e poi Tommaso Cerno, di certo non un volto così conosciuto presso il grande pubblico. Sono questi i nomi che si rincorrono giorno dopo giorno. E adesso si parla di Teo Mammucari: al momento sta lavorando alle riprese de Lo Spaesato, che dovrebbe andare in onda su Rai2, e secondo il giornale sopracitato starebbe valutando la proposta.

