Teo Mammuccari e Aida Yespica/ “Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati”

Teo Mammuccari, dopo anni ecco la verità sulla relazione con Aida Yespica

Teo Mammuccari torna su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin nel programma “Verissimo“, in onda ogni domenica pomeriggio. Tra le varie storie d’amore che hanno coinvolto lo showman c’è anche quella con Aida Yespica. Nel nuovo gioco de “Le Iene“, chiamato “Passaparolaccia”, Teo Mammuccari ha parlato così della modella sudamericana, o almeno così pare: “Non la conosco bene. C’è stato qualcosa di fisico. Non era amore, solo attrazione fisica. Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati. Una storiella, è durata un annetto. Se oggi mi invitasse a cena non accetterei, non c’è più quella chimica. Penso non sia realizzata e di questo mi dispiace. Una parola per descriverla? Bambola”. I due si sono frequentati nel 2010: una relazione a intermittenza zeppa di tradimenti e passione all’acqua di rose.

Teo Mammuccari e quella notte in discoteca con Aida Yespica

Teo Mammuccari e Aida Yespica si sono frequentati nel 2010. Lui veniva da una difficile storia con l’ex velina di Striscia la Notizia, Thais Wigger Souza che le ha dato anche una figlia, lei dalla travagliata esperienza a “L’isola dei famosi“. La loro relazione è stata, per stessa ammissione del presentatore televisivo, piena di tradimenti da ambo le parti. Fece molto scalpore lo scoop di Gabriella Sassone per iltempo.it nel 2010. La giornalista rivelò che Aida Yespica con le amiche Cinzia Molena e Giada De Miceli fece infuriare Teo Mammuccari per qualche ballo hot nella discoteca “Ocean Blue” a Villa Borghese. Il presentatore televisivo se ne andò di punto in bianco stufo degli atteggiamenti della sudamericana. Tuttavia la loro relazione continuò tra alti e bassi per qualche altro mese…

