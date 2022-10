Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, lite con Marco Mingardi/ “Sei spocchioso e superbo…”

Lite a Tu si que vales tra Teo Mammuccari e Marco Mingardi, 54enne di Nettuno che si definisce cantante e imitatore. “Studio da 18 anni. Dopo aver smesso di giocare a baseball, mi sono messo a studiare canto e imitare”, così si è presentato il concorrente, che si è subito mostrato determinato e deciso, forse troppo per il giurato, apparso indisposto da quella che ha definito mancanza di umiltà.

Al termine della performance, Teo Mammuccari lo ha ripreso: “Io ti dico la mia. A livello di talento, hanno notato tutti che sei bravo. Ma devi lavorare molto sulla presentazione. Non serve dire cosa fai e cosa hai studiato, non gliene frega niente a nessuno. Tu sei veramente bravo, quindi è un peccato che hai questo atteggiamento. Lavoraci, te lo dico alla luce della mia esperienza. Tu sei qua per farti criticare, comunque se vuoi porta a casa quello che ti ho detto”.

Rudy Zerbi attacca, invece Sabrina Ferilli difende Marco Mingardi…

Anche Rudy Zerbi è apparso perplesso: “Credo che i più grandi, quelli che più sono amati sono i più umili. Chi fa l’imitatore deve mettere il personaggio davanti a te stesso”. Poi ha rilanciato a Tu si que vales. “Tu ti mangi tutto quello che fai con il tuo atteggiamento, io vedo solo te e dimentico che stai imitando dei personaggi. Trovo questa cosa spocchiosa e superba. Credo che devi lavorare più su questo che sulla tecnica da imitatore”, ha concluso Rudy Zerbi. Invece Sabrina Ferilli ha preso le difese di Marco Mingardi. “Secondo me è timido, lui canta questi autori, ma vuole farsi notare e dire che è bravo. Ognuno ha un modo di presentarsi, ma per me non è né arrogante né spocchioso”, ha spiegato l’attrice chiudendo il caso.

