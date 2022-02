Teo Mammuccari: “Facevo il muratore e l’imbianchino”/ “Mia figlia Julia dice che…”

Teo Mammuccari è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 19 febbraio 2022. Il conduttore de “Le Iene” ha raccontato in prima battuta i suoi inizi, che sono avvenuti lontano dai riflettori: “Ho fatto l’imbianchino, il muratore, il garagista, ma mi cacciavano via tutti perché sul lavoro facevo già il matto”. Poi, una sera, lo chiamò Davide Parenti per proporgli un programma: lo aveva notato in una serata di cabaret. “Non avevo idee sul format da portare in tv – ha rivelato Mammuccari –. Montai in ascensore e una signora prese e mi pulì il cappotto, la giacca. Da lì, ho avuto l’intuizione: intervistare la gente togliendo i peli dai loro abiti!”.

TEO MAMMUCCARI: “MIA FIGLIA JULIA? SONO PREOCCUPATO PER…”

Successivamente, Teo Mammuccari ha parlato di Julia, sua figlia: “Lei da bambina mi diceva sempre che non dovevo cambiare il suo modo di pensare. Sono d’accordo con lei: i bambini hanno una loro anima. Credo che tutti noi esseri umani abbiamo già una nostra personalità, un po’ come la tartaruga che nasce e va verso il mare. Così è per i figli, che devono fare il loro percorso. la loro vita va accompagnata, non va decisa. Io non sono geloso di mia figlia, sono solo preoccupato, in quanto vorrei che crescesse con i valori. Tengo molto alla dignità e all’educazione”.

