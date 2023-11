Teo Mammuccari, polemica per il video “bomb” su Lambertucci/ Il web: “Volgare, grezzo, poteva evitare”

Teo Mammuccari polemiche sul format “Bomb”: l’ultimo video fa discutere

Teo Mammuccari, ha creato un format ironico chiamato “Bomb o passo” e, in diretta a Ballando con le stelle, ha mostrato un video su Lucarelli e Lambertucci. Questo modo di scherzare, però, non è piaciuto a tutti e una buona fetta del web non ha apprezzato l’ilarità del comico.

L’ultimo video di Mammuccari che ha suscitato più polemiche riguarda quello su Selvaggia Lucarelli e Rosanna Lambertucci: “Megan Fox la passo. Shakira idem la passo. Rosanna? Bombo, proprio bombardissima, la voglio con le occhiaia come un panda. Selvaggia? Bomb! La Selvaggia bomb tutta la vita. Bella Hadid la passo. Perché? Io ho i gusti miei che sono più su Selvaggia e la Lambertucci. Mariotto? Bomb! Lo prendo per le orecchie e lo alzo come la coppa dei campioni e poi boom“.

Teo Mammuccari finisce nel mirino delle critiche: ecco cosa è successo

A commentare in modo critico le uscite comiche di Mammuccari, il giornalista Giuseppe Candela che ha definito inappropriate le battute su Lambertucci: “Non sono bacchettone ma trovo questo filmato volgare. Dovrebbe far ridere che vuole “bombarsi” una signora di quasi 80 anni?”.

A schiararsi con il giornalista anche una parte consistente del web: “A me nemmeno è piaciuto. Ma il format in sé La bombi o la passi è già discutibile” scrive un utente. “L’ho trovato volgare, grezzo come dicono dalle mie parti”. “Poteva evitare di mettere Rosanna e lasciare solo la Lucarelli e Mariotto con le altre famose. Forse era meglio se proprio non lo faceva” scrive qualcun altro. Nonostante questo, ci sono anche molti utenti che hanno apprezzato l’ironia del presentatore vedendo nelle sue parole solo siparietti divertenti. Teo risponderà alle polemiche?

