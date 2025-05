Ci ha regolato personaggi quanto mai irriverenti, un umorismo che appartiene a quella scuola milanese che dal derby ai grandi teatri, passando per la tv, ha fatto la storia della comicità italiana. Teo Teocoli, ospite oggi a Domenica In, si dice felice della carriera costruita e soprattutto degli impegni dal vivo che da anni ha deciso di rendere il suo nuovo baricentro professionale. Prima di essere raggiunto da un grande amico e collega, ovvero Massimo Boldi, l’attore torna però su un argomento ampiamente noto: l’amicizia – a quanto pare interrotta – con Adriano Celentano.

Teo Teocoli a Domenica In: “L’amicizia con Adriano Celentano mi manca molto…”

Spesso Teo Teocoli si è detto rammaricato dell’interruzione dell’amicizia con Adriano Celentano, ma perchè hanno litigato? L’attore ha tentato di ricostruire le frizioni, senza nascondere il dispiacere per la deriva del loro rapporto. “Celentano? Lui non chiama mai, io ho smesso di chiamare. Vado a trovare il figlio in chiesa, Giacomo, tutte le sere va a pregare in una chiesa vicino casa mia. L’amicizia con Adriano mi manca molto, 3 anni fa ci siamo visti e c’era anche Morandi; ci siamo divertiti tantissimo”. L’attore arriva poi al punto della questione, dando la sua versione dei fatti a proposito della possibile origine delle ruggini con Adriano Celentano. “…Poi ci fu la catastrofe con ‘Adrian’ dove lui voleva che io lo imitassi però questa volta non doveva essere un’imitazione ma dovevo essere proprio lui… Non si poteva fare, secondo me era una truffa, le persone potevano accorgersene. Lui voleva solo commentare il cartone animato, non voleva apparire”.

Proseguendo nel suo racconto a Domenica In, Teo Teocoli ha confermato quanto a suo dire le frizioni con Adriano Celentano siano da ascrivere proprio alla sua scelta di non assecondarlo nella richiesta – da lui menzionata – per il progetto ‘Adrian’. “Se penso che parta tutto da qui? Sì, perchè lui oltre ad essere l’ideatore di questa cosa ci ha lavorato 10 anni. Era preso completamente da questa storia di ‘Adrian’…”.