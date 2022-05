Teo Teocoli, chi è/ L’esordio con Celentano e il padre violento:”non andai al suo funerale”

Teo Teocoli, l’esordio con Adriano Celentano e il successo…

Teo Teocoli è un noto comico e cabarettista. Il suo vero nome è Antonio. La carriera di cabarettista inizia al noto locale milanese “Derby”, tempio del genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano. Sono gli anni ’60: canta insieme ad altri gruppi come “I Camaleonti” e “I Quelli”. L’esordio televisivo avviene sulla rete lombarda Antenna 3, insieme al collega e caro amico Massimo Boldi; il programma è “Non lo sapessi ma lo so”, del 1982. Poi è nel cast del “Drive in”, trasmissione che traccerà la rotta di una nuova comicità televisiva. Dopo la trasmissione “Una rotonda sul mare”, nel 1989 dà vita a uno dei suoi personaggi più noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmissione è “Emilio”. Nel 1991, insieme a Gene Gnocchi, partecipa a “Il gioco dei nove” condotto da Gerry Scotti.

Elena Fachini, chi è la moglie di Teo Teocoli/ "Per anni ha sopportato che…"

E’ protagonista della sit-com “I vicini di casa”, di Gino e Michele, con il personaggio di Teo Bauscia. L’esordio cinematografico di Teo Teocoli avviene nel 1975 nel film “Il padrone e l’operaio”. Nel 1979 insieme ad Anna Oxa è protagonista in teatro di uno show musicale. Nel 1992 inaugura un programma che sarà sulla breccia per molti anni: “Scherzi a parte”, in cui le vittime delle esilaranti candid camera sono i personaggi noti e famosi. In televisione partecipa agli show di Celentano e di Fiorello. Le sue performance sembrano diventare immediatamente antologia dello spettacolo. Teo Teocoli è sposato con Elena Fachini e ha tre figlie.

Teo Teocoli: "Amai Mia Martini e Loredana Bertè"/ "Claudia Mori? Lasciamo perdere…"

Teo Teocoli e il rapporto con il padre: “Mi ha insegnato a parare i colpi…”

In una lunga intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa, Teo Teocoli aveva raccontato qualcosa in più sul suo rapporto con i genitori. Il padre è stato dipinto come un uomo violento e il comico non ha di lui un buon ricordo: “Mia mamma era figlia di giostrai, mio nonno e mia nonna li ho visti solo una volta, li ho conosciuti un pomeriggio in due ore, e poi non li ho più visti, non so nemmeno se sono morti. Mio padre mi ha insegnato solo a parare i colpi perché era un po’ manesco. A quei tempi i ceffoni volavano, non come adesso; le pappine arrivavano in qualsiasi punto. Una volta sul tram mi diede una sberla sul coppino così forte che gelò l’aria, tutti zitti fino al capolinea a Niguarda. Era marinaio e credo che la guerra lo abbia rovinato: era troppo incazzoso, non voleva lavorare sotto padrone ma non aveva nemmeno la quinta elementare, cosa poteva fare? Nessuno poteva aiutarmi, abitavamo dietro l’Ospedale Maggiore, tra prati e canali di irrigazione limpidissimi dove facevamo il bagno”.

Teo Teocoli: "Mio padre in casa menava"/ "Andava al bar e mi chiedeva soldi"

Teo Teocoli non andò nemmeno a funerali del padre quando morì e a distanza di tempo ha rivendicato quella scelta. A “Belve” ha spiegato: “Un pomeriggio venne un amico di mio padre. Quando tornai a casa, mio padre e il suo amico stavano ascoltando su un giradischi i discorsi di Mussolini. Lì pensai: ma mio padre è proprio un fascistone di me…a. Cominciò un conflitto duro, le sberle diventarono pugni per me e mia madre. E questa cosa è durata finché sono cresciuto, poi, dopo, l’ho appeso al muro. Ho fatto bene a non andare al suo funerale, mia mamma lavorava tutto il giorno lui non faceva niente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA