TEO TEOCOLI/ E i misteriosi problemi di salute: come sta? (Che tempo che fa)

C’è anche Teo Teocoli tra gli ospiti di Che tempo che fa. Il comico sarà ospite sia della prima parte del talk show di Fabio Fazio, ovvero Che Tempo Che Farà, in onda su Rai Due a partire dalle ore 19:30 di domenica 20 ottobre, sia dell’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo in seconda serata. Teocoli non è certo una new-entry nei programmi di Fabio Fazio, il conduttore cui sono legati probabilmente gli anni di maggiore successo del 74enne nativo di Taranto. Come dimenticare, ad esempio, le imitazioni che hanno reso celebre Teocoli ai tempi di “Quelli che…il calcio”, lo show della domenica pomeriggio di Rai Due allora guidato proprio da Fabio Fazio. Da Felice Caccamo a Galliani, da Cesare Maldini fino a Claudia Vinciguerra: personaggi che hanno segnato un’epoca e reso indimenticabile l’accoppiata Fazio-Teocoli.

TEO TEOCOLI E I PROBLEMI DI SALUTE IN ESTATE

Negli ultimi mesi si è parlato di Teo Teocoli soprattutto in relazione alle sue condizioni di salute. Quest’estate, infatti, aveva fatto preoccupare non poco i suoi fan la rinuncia del comico ad alcune date per dei non meglio precisati “motivi di salute”. In un video pubblicato dalla pagina “Giugrà – Solo eventi di qualità”, successivamente era stato lo stesso Teo Teocoli ad intervenire per rassicurare i fan e ringraziare le tante persone che in quelle ore gli stavano dimostrando vicinanza e solidarietà, spiegando che dopo vent’anni senza “intoppi”, qualcosa questa volta era andato storto: “Ciao a tutti, grazie dell’interessamento, mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata. Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà e benevolenza. Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque. Ciao”.

TEO TEOCOLI E IL MILAN

Una delle grandi passioni di Teo Teocoli resta, nonostante i risultati negativi delle ultime stagioni, quella per il Milan. Il rosso e il nero sono incisi indelebilmente nel cuore dell’attore e conduttore, che pure avrebbe fatto altre scelte rispetto ai suoi idoli sul campo come Maldini e Boban. In una recente intervista a “Il Giorno”, infatti, Teo Teocoli ha detto la sua:”Io sinceramente non avrei lasciato partire Gattuso. Lo abbiamo tanto criticato, ma per un punto non è andato in Champions League e ha dato la vita. Con un Milan non certo stellare e dovendo affrontare un evento inaspettato come quello dell’ esplosione dell’Atalanta”. Chissà che Fazio e Teo non si ritrovino a parlare anche di calcio, d’altronde neanche la Sampdoria del conduttore di Rai Due sta attraversando un bel momento. Che bei tempi quelli dell’Atletico Van Goof…



