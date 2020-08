Teo Teocoli/ “Gli anni 70′? Si aveva poco ma si pretendeva zero…”

Teo Teocoli non manca mai di far ridere il pubblico: dai personaggi come Caccamo e Peo Pericoli fino agli show in teatro, dove ha deciso di prendere ‘casa’ negli ultimi tempi. Purtroppo lo show previsto la scorsa primavera, dal titolo Tutto Teo, è stato spostato al prossimo ottobre. Il comico milanese ritornerà quindi al Teatro di Trento solo in autunno, condividendo ancora una volta alcuni dei suoi personaggi di maggior successo. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Teo Teocoli sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Una storia da cantare grazie alla replica su Rai 1. Del tutto trasformato, il comico interpreterà Adriano Celentano e la sua Il ragazzo della via Gluck, uno dei brani di maggior successo del Molleggiato. Al suo fianco, in un duetto inedito, ci sarà uno dei due padroni di casa, Enrico Ruggeri. Clicca qui per guardare il video di Teo Teocoli.

Teo Teocoli, forte nostalgia per gli anni sessanta

Teo Teocoli sente una forte nostalgia degli anni Sessanta, uno dei periodi più felici della sua vita. “Si aveva poco ma si pretendeva zero”, ha detto nei mesi scorsi a Il Giorno, “allora si giocava a pallone in 500 contro 500 per tutto il giorno, si costruivano le capanne, si faceva la battaglia con le canne. Negli anni ‘70 l’atmosfera era già cambiata, il miraggio erano la Vespa, il vestiario, i dischi”. Per Teocoli non era comunque facile fare i conti con il futuro, soprattutto per via dell’assenza di lavoro per il padre. L’unico sostegno era la madre, che faceva la sarta. “Abitavamo nelle case popolari”, ha raccontato, “il primo obiettivo di tutti è sempre stato evadere da quel ghetto. Poi è arrivato il logorio della vita moderna. Adesso si fatica a crederci, ma allora con le 600 truccate facevamo le gare da fermo in corso Buenos Aires”. Contrario ai social, vede nel mondo di oggi un’attenzione al virtuale che minaccia l’equilibrio degli individui. “Ricordo ancora adesso il mio primo bacio in camporella”, ha aggiunto, “la ragazzina mi ha sfiorato con le labbra e ho sentito la punta della lingua. Sono svenuto per la felicità. Avevo 15 anni”.



