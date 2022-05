Teo Teocoli lite con Adriano Celentano/ Fine lunga amicizia: “Non risponde più e…”

Questo pomeriggio negli studi di “Domenica In” sarà di scena Teo Teocoli, per una ospitata tutta da seguire: infatti la presenza nel salotto tv di Mara Venier del 77enne cabarettista e attore originario di Taranto riporterà d’attualità la lite avuta da quest’ultimo con Adriano Celentano. Anzi, dalle anticipazioni della puntata odierna si apprende che il comico anzi si produrrà in una sorta di “intervista impossibile” nei panni del Molleggiato, una delle imitazioni meglio riuscite nella lunga carriera di Teocoli. Ma come nasce questa polemica che ha di fatto confermato la fine di un’amicizia e cosa ne sappiamo?

Elena Fachini, la moglie di Teo Teocoli/ "Convinto che lei mi abbia stregato"

Tutto nasce, come si ricorda, da una intervista di Teo Teocoli durante il programma “Belve”, condotto su Rai2 da Francesca Fagnani: in quell’occasione l’attore, che aveva lanciato delle frecciatine pure al collega Diego Abatantuono, ha spiegato come mai dopo oltre 40 anni di amicizia lui e Celentano si siano allontanati. Nel racconto del diretto interessato, lui si trovava a Verona e pare che Adriano non rispondesse alle sue telefonate: “L’ho chiamato un paio di volte e poi basta, da allora non ci siamo più sentiti”. Il motivo? Stando a Teocoli, la richiesta di Celentano di imitarlo perfettamente “così potevo presentare io uno spettacolo al posto suo ma a Mediaset questa cosa non piaceva…”. Il riferimento è al progetto “Adrian”, rivelatosi un clamoroso flop per l’emittente e che ha lasciato diversi strascichi a distanza di anni.

Teo Teocoli, chiamata in diretta a Maurizio Costanzo/ “Nulla contro di lui, stima…”

TEO TEOCOLI, FINE DELL’AMICIZIA CON CELENTANO? “NON MI RISPONDE PIU’ DA QUANDO…”

Insomma la tensione nasce in relazione alla produzione di quello spettacolo che vedeva andare in scena un cartoon con protagonista Celentano, inframezzato da altri momenti. “Tu presenti lo spettacolo prima del cartone animato” avrebbe chiesto Adriano a Teo: ma la questione non solo è stata foriera di dissapori tra i due ma anche con i responsabili Mediaset che misero il veto a questa richiesta. Da allora, per motivi mai acclarati, tra di loro è sceso il gelo e Celentano ha tagliato i rapporti con Teocoli che ancora non si spiega questo inatteso voltafaccia. A dire la verità, durante quella puntata di “Belve”, l’attore ha rincarato un po’ troppo la dose tirando in ballo anche la moglie di Adriano: “Claudia Mori? Meglio lasciarla dov’è: è la moglie di Celentano. Non esiste senza di lui? E cosa esisterebbe a fare…”.

Elena Fachini, chi è la moglie di Teo Teocoli/ "Per anni ha sopportato che…"

Uno degli ultimi ‘episodi’ di questa querelle è andato in scena proprio di recente a “Domenica In”, dove Teocoli è stato protagonista anche di un chiarimento con Maurizio Costanzo, sollecitato proprio dalla padrona di casa. Nessuna riconciliazione invece col Molleggiato, col quale oramai Teo non si sente da più di due anni: nonostante zia Mara abbia provato a fare da pacificatrice, suggerendogli di non chiudersi e provare a sentirlo, la risposta di Teocoli è stata netta e connotata pure da un velo di amarezza per come sono andate le cose. “Ma la mia vita teatrale è già bellissima. Chiaro poi che se vengo snobbato per certe cose…” ha tagliato corto lasciando nell’aria la sensazione che la vicenda l’ha molto turbato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA