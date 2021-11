Teo Teocoli: “Mio padre in casa menava”/ “Andava al bar e mi chiedeva soldi”

Teo Teocoli è intervenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 21 novembre 2021, ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin. L’attore e comico ha raccontato di essere nato a Taranto “per caso, perché mio padre era marinaio e mia madre era figlia di giostrai. Ho vissuto poi un paio d’anni in Calabria e poi sono venuto a Milano. Fino all’età di quattro anni sono cresciuto con nonna Domenica, che nei suoi momenti liberi scioglieva i suoi capelli grigi splendenti che scendevano fino ai piedi”.

Sua mamma invece “era una bellissima ragazza che non ha potuto studiare. Lei lavorava nelle giostre, faceva la donna-ragno: un gioco di specchi in cui sparivano gli arti e pian piano spuntavano le zampe. Ho vissuto con lei per tanto tempo, stavo troppo bene con lei. Le facevo molti regali”. Suo papà invece “pensava in grande, ma non faceva niente, in quanto per lui lavorare sotto padrone era un ignominia. Stava quindi al bar. A casa menava, menava, menava. All’epoca prendere le botte dai genitori era normale. Poi scelse di iniziare un’altra vita e ci abbandonò per andare in Svizzera. Io non andai al suo funerale perché aveva una compagna molto minacciosa. Le uniche volte che lo vedevo dopo le mie serate, mi chiedeva sempre dei soldi, che io gli davo”.

TEO TEOCOLI: “IL MIO FLIRT CON ORIETTA BERTI? NON RIUSCII MAI A PORTARLA FUORI”

A “Verissimo”, successivamente, Teo Teocoli ha parlato poi del suo flirt con Orietta Berti: “Era giovanissima, aveva i capelli da maschietto e due seni belli rotondi. Provai a chiederle di uscire tante volte, ma non riuscii a convincerla. Lei mi diceva che alle 18 andava a dormire in convento ed era vero. Come artista era molto brava e ha una bellissima voce. Non ci siamo neanche parlati, zero proprio”.

Oggi Teocoli ha 77 anni, ma tiene molto alla cura del suo fisico: “Penso che il pubblico mi voglia vedere in forma e finché ho la forza, e ne ho ancora tanta, tantissima, cercherò di mantenermi così”.

