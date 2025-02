Teo Teocoli, comico, attore, cantante e conduttore molto amato dal pubblico, al Corriere della Sera si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il personaggio televisivo ha raccontato infatti dei suoi litigi con i colleghi spiegando perché ha interrotto i rapporti con più di qualcuno, ad esempio con Fabio Fazio. Se prima i due collaboravano, adesso i rapporti sono tesi, tanto che Teocoli non si è riservato dallo spendere parole anche dure nei confronti dell’ex amico.

L’imitatore ha infatti rivelato perché non è più ospite di “Che tempo che fa”, dove precedentemente andava regolarmente. “Mi han lasciato in uno sgabuzzino ad aspettare per tre ore senza farmi intervenire, quando sono uscito ho strillato un po’ a tutti” ha raccontato. Dure le accuse nei confronti del conduttore e del programma. E inoltre le frecciatine non sono terminate qui: parlando ancora di “Che tempo che fa” ha affermato che ora il tavolo è talmente lungo che gli ospiti finiscono a Lambrate. Parole che hanno fatto discutere.

Teo Teocoli: “Non sento Adriano Celentano da cinque anni”

I litigi non terminano con Fabio Fazio. Accuse rivolte anche ad Adriano Celentano, che non gli rivolgerebbe più la parola ormai da tempo, non mandandogli gli auguri neppure in occasione del suo compleanno di 80 anni. “Una volta a Milano se uno non ti chiamava per un mese gli telefonavi tu dicendo ‘Oh ma sei morto?’. E lui se l’è presa”. Il cantante si sarebbe dunque offeso talmente tanto che non parlerebbe più con l’imitatore, che ha raccontato di sentire la sua mancanza: i due erano infatti amici da diverso tempo.

La loro amicizia si è interrotta infatti cinque anni fa e nonostante il comico ha spiegato di provare mancanza nei confronti del cantante che a lungo ha imitato, da parte di questo sembrerebbero non esserci passi indietro. Teo Teocoli è reduce dai festeggiamenti per il suo 80esimo compleanno: niente festa in grande, però, per l’attore, che ha raccontato di non avere una situazione economica molto florida. Presente al compleanno anche Massimo Boldi, che secondo Teo Teocoli è rovinato a causa dei cinepanettoni, che lo hanno distrutto.

