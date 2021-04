Teodora, mamma di Miryea Stabile/ “Tra noti litigi e incomprensioni ma è passato”

Quello tra Miryea Stabile e sua madre Teodora è un rapporto che soprattutto nell’ultimo periodo ha vissuto momenti di tensione. La ragazza lo racconta in un confessionale all’Isola dei Famosi 2021: “Ci sono tante cose che dobbiamo chiarire. – ha esordito la naufraga – L’ultima volta che ci siamo viste ci siamo lasciate in malo modo perché le ho detto che le voglio bene ma lei mi ha detto che non è vero. Lei mi manca un sacco, la mamma è sempre la mamma. Non vedo l’ora di rivederti mamma!” Miryea racconta dunque di un periodo di litigi con la mamma, ma ecco che in diretta arriva la sorpresa: mamma Teodora è in studio per parlare con lei. Miryea scoppia in lacrime e anche sua mamma, in studio, si commuove.

Miryea Stabile, sorpresa da mamma Teodora: “Credi sempre in te stessa!”

È mamma Teodora poi a prendere parola: “Io volevo dirti che sì, ci sono state delle incomprensioni tra noi ma sono passate. – dice a sua figlia Miryea, per poi sostenerla nel gioco – Io ti amo tantissimo e tu sei una persona meravigliosa. Devi avere più fiducia in te stessa, credi in quello che sei e segui il tuo istinto e non fidanti di quello che senti dalle persone perché possono dirti una cosa e farne un’altra e tu adesso lo stai vedendo. Tu devi credere a te stessa, sempre e non mollare!”

