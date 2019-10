Teodora Stefanova “Alieno alto 3,50 m”/ Cecchi Paone: “Come ti ci sta tutto dentro?”

Il siparietto del trash non è mancato oggi a Mattino 5 dove, nell’ultima parte della trasmissione, Federica Panicucci ha voluto parlare delle ultime novità arrivate dall’America in materia di Ufo. La Marina Militare ha confermato la presenza di Uap, fenomeni volanti non spiegabili, lasciando intendere che presto potrebbe arrivare un annuncio relativo proprio alla presenza di alieni sul nostro pianeta. A riguardo non ha dubbi una delle sue ospiti Teodora Stefanova che torna a parlare della sua esperienza, la stessa che per anni le ha permesso di stare in tv, veicolando il messaggio di questo alieno che avrebbe preso possesso del suo corpo tempo fa. Teodora Stefanova racconta a Federica Panicucci: “Noi uomini siamo dei computer e loro possono gestirci entrando nella nostra vita passata e intervenire. Non possono dire tutto”. Lei prende carta e penna e prova a parlare con il suo alieno per avere un messaggio.

ALESSANDRO CECCHI PAONE VS TEODORA STEFANOVA A MATTINO 5

Lei inizia a scrivere: “Siamo vicini ad un primo passo con relazione con alieni e fratelli di spazio. Nel 2020 il primo passo, ci sarà un annuncio ufficiale. Una piccola prova ci sarà” e Alessandro Cecchi Paone rilancia: “Mi dicevano così anche quando avevo 13 anni”, ma la bella Teodora Stefanova continua: “Dio ha creato gli alieni e loro hanno creato robot e loro vengono qua per aiutarci e non per distruggerci. Sapremo convivere con loro ricevendo il loro aiuto in molti settori”. Io l’ho visto per un episodio mio personale è alto 3 mentre e mezzo, un flash di pochi secondi e Cecchi Paone chiude: “Se è alto tre metri e mezzo come ti ci sta tutto dentro, per stare nel tuo corpo lo avrai raccolto a pezzo”. La Stefanova non è molto contenta che si scherzi su questa cosa ma lei continua a ribadire che ci sarà un’unione nella pace e che nel 2020 avremo le prove di tutto questo.

Ecco il video del momento:

“Sono entrati nella mia vita e mi lasciano dei messaggi”

la testimonianza di Teodora Stefanova a #Mattino5 pic.twitter.com/tc6cDM8OkI — Mattino5 (@mattino5) October 3, 2019





