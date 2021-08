Terapia di coppia per amanti/ Video, su Canale 5 il film con Ambra Angiolini

Terapia di coppia per amanti, film con Enrico Brignano

Terapia di coppia per amanti sarà trasmesso oggi, lunedì 2 agosto 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. La sua carriera dietro la macchina da presa è iniziata nel 1997 quando comincia a fare l’aiuto regista per alcune campagne pubblicitarie e film italiani tra cui– Piovono mucche – . Esordisce alla regia nel 2011 con – Lezioni di cioccolato 2 – nel 2013 dirige – Stai lontana da me – un remake di una commedia francese con Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Il film è del 2017 ed è distribuito da Warner Bros Italia. La pellicola è tratta dal best seller di Diego De Silva dal titolo – Terapia di coppia per amanti -. In Italia al botteghino il film ha incassato 2 milioni di euro. Nel cast oltre a Ambra Angiolini abbiamo Pietro Sermonti, diventato famoso nella serie televisiva – Un medico in famiglia – dove interpretava la parte del dottore Guido Zanin.

Terapia di coppia per amanti, la trama del film

E ora soffermiamoci sulla trama di Terapia di coppia per amanti. Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono amanti e ognuno ha un figlio. A causa dei problemi familiari e della loro relazione clandestina, il rapporto fra i due è molto burrascoso, da farli decidere di sottoporsi a una terapia di coppia. Modesto non è molto convinto, asseconda relativamente la richiesta di Viviana, ma in realtà mantiene un certo distacco nei riguardi del terapista che non lo reputa all’altezza della situazione, visto che è una star televisiva e anche lui con problemi di coppia. Viviana vorrebbe vivere la sua storia d’amore in libertà, alla luce del giorno, invece ogni volta deve incontrare il suo amante in un luogo segreto, lontano da occhi indiscreti tra ansia e paura di essere vista da qualcuno che la conosce. Dall’altra parte, Modesto non accetta le polemiche di Viviana e i suoi messaggi aggressivi, ma un’altra alternativa non c’è, se non uscire allo scoperto. Riusciranno Viviana e Modesto a tenere in vita la loro relazione senza cadere nella conflittualità?

