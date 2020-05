Terapie con anticorpi contro coronavirus/ Come funzionano: “più efficaci dei farmaci”

Pubblicità

Gli anticorpi sono la migliore arma che abbiamo per combattere il coronavirus? Sembrerebbe di sì, visto che c’è grande attenzione sull’efficacia della plasmaterapia, che utilizza gli anticorpi di coloro che guariscono dal Covid-19. Nel frattempo, aziende biotecnologiche e farmaceutiche lavorano per creare farmaci anticorpali sofisticati, visto che i casi sono tantissimi in tutto il mondo. Come funzionano questi trattamenti? I farmaci anticorpali attaccano il virus Sars-CoV-2 che causa l’infezione Covid-19. A differenza dei farmaci antivirali, che sono caratterizzati da sostanze chimiche sintetizzate, i farmaci anticorpali si basano su molecole biologiche prodotte in cellule viventi. Per questo, secondo quanto riportato dal Financial Times, in linea di principio sono più efficaci dei farmaci. Inoltre, hanno meno effetti collaterali. Secondo Babak Javid, consulente per le malattie infettive del Cambridge University Hospitals, ritiene che la terapia anticorpale possa essere vista come una specie di “immunizzazione passiva”.

CORONAVIRUS E TERAPIE CON ANTICORPI, QUALI SONO E COME FUNZIONANO

Qual è la differenza tra il vaccino e la terapia con anticorpi? «Il primo educa il sistema immunitario, insegna a riconoscere e attaccare il virus», spiega Babak Javid al Financial Times. La terapia anticorpale invece «ottiene un beneficio temporaneo dal sistema immunitario di altre persone». A tal proposito, sostiene che la protezione possa durare «un mese o sei settimane». Oltre al plasma convalescente, si sta studiando anche quello iperimmune. Qual è la differenza tra le due terapie? Nella seconda si procede con l’estrazione e purificazione di una miscela di anticorpi dal plasma dei donatori. Una volta che i ricercatori individuando gli anticorpi che colpiscono Sars-CoV-2 in maniera efficace, li producono nelle cellule animali anziché continuare ad estrarle dal plasma dei donatori. In questo modo possono espandere notevolmente la produzione. «Probabilmente servirà un cocktail di due-tre anticorpi neutralizzanti», ha spiegato Babak Javid. Per quale motivo? «Se funzionano in modi diversi, potrebbe rivelarsi il trattamento più potente ed efficace».



