Terence Hill: chi è, vita privata/ Il matrimonio con Lori Zwicklbauer, il sodalizio artistico con Bud Spencer

Terence Hill, carriera e sodalizio artistico con Bud Spencer

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata della serie “Don Matteo” con protagonista Terence Hill. Il suo addio alla serie non è stato ben accolto dai fan che avrebbero voluto vederlo ancora nei panni di Don Matteo. Terence Hill, al secolo Mario Girotti, è uno degli attori di film western all’italiana più conosciuti al mondo. La sua carriera è stata davvero incredibile soprattutto per i tanti film girati assieme a Bud Spencer con la quale ha formato una delle coppie più celebri del cinema. Da giovanissimo ha preso parte a piccole pellicole fino al 1951, quando ad una gara di nuoto, il regista Dino Risi lo nota e lo scrittura per il film Vacanze da Gangster, nel quale ancora appare con il suo nome vero. Negli anni successivi, sono tanti i ruoli ricoperti da Terence Hill: nel ’57 interpreta Luciano nel film di Bragaglia Lazzarella, poi Pontecorvo lo ha voluto nel suo La grande strada azzurra, insieme al grande Yves Montand.

Nel 1958 prende parte all’adattamento de Il ritratto di Dorian Gray e, nel 1959, ad Annibal, diretto sempre da Bragaglia. La grande occasione arriva nel 1963, quando Luchino Visconti lo chiama per interpretare il Conte Cavriaghi ne Il Gattopardo, lungometraggio in cui presero parte grandi nomi come Alain Delon e Claudia Cardinale. L’incontro con Bud Spencer avvenne nel 1967 in Spagna e da quel momento i due divennero inseparabili, sul set ma anche nella vita.

Terence Hill e il matrimonio con Lori Zwicklbauer: “Ci sposammo due mesi dopo…”

Terence Hill è sposato con Lori Zwicklbauer dal 1967. In un’intervista al Settimanale Dipiù, Terence Hill rivelò: “Ci sposammo due mesi dopo esserci conosciuti, a Roma, nel 1967. C’era qualcuno che diceva che non poteva durare dopo così poco tempo. Ma noi abbiamo rischiato e adesso siamo sposati da ben 51 anni”. La coppia ha un figlio, Jess, nato nel 1969 a Los Angeles. Nel 1973 hanno adottato un altro bambino, Ross, poi tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale nel 1990. L’automobile, guidata dal ragazzo, ha slittato su una lastra di ghiaccio ed è finita contro un albero. Purtroppo nel tragico incidente ha perso la vita anche l’amico di Ross che era con lui. Il 16enne Ross aveva recitato anche accanto al padre in film e serie tv.

Dopo la morte del figlio, Terence Hill soffrì di depressione. Quando si è saputo dell’incidente il primogenito era in compagnia del padre tanto che anni dopo rivelò: “Mio padre aveva il terrore negli occhi. Giunti lì, non abbiamo potuto far altro che piangerlo”. L’attore ha vissuto per 30 anni negli Stati Uniti, insieme alla moglie, per poi trasferirsi a Gubbio, dove vive ancora oggi. Sembra infatti che della città sia profondamente innamorato.











