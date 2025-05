Perché Terence Hill ha deciso, dopo tanti anni, di lasciare le serie cult “Don Matteo” e “Un passo dal cielo”? E dove vive oggi l’attore? Tutte le curiosità.

Per generazioni di telespettatori italiani il volto sorridente e rassicurante di Don Matteo è stato sinonimo di casa. Ma dietro quella tonaca c’era un attore leggendario: Terence Hill, al secolo Mario Girotti, che ha deciso di allontanarsi dai riflettori e dire addio ai suoi ruoli più iconici, non solo in Don Matteo ma anche in Un passo dal cielo. Ma per quale motivo?

Si è trattato, in definitiva, di una scelta molto personale, dettata dal desiderio di ritrovare una dimensione più intima, lontana dalle costanti pressioni del set e più vicina alle esigenze della sua famiglia. A raccontare i retroscena di questa decisione è stato Jess Hill, figlio dell’attore.

Perché Terence Hill ha lasciato i suoi ruoli più iconici e cosa fa ora

In una intervista abbastanza recente, Jess Hill ha rivelato il vero volto di questa svolta. Il celebre attore, a detta del figlio, ha infatti sentito crescere il bisogno di “dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma”. La pandemia, in un certo senso, ha fatto da spartiacque: ha permesso alla coppia di riscoprirsi nella quotidianità, permettendo loro di consolidare un legame che alla fine ha avuto la meglio su set e copioni.

Ed ecco che dopo 13 stagioni di Don Matteo, Hill ha ceduto il testimone a Raoul Bova, attore accolto inizialmente con qualche – prevedibile – scetticismo ma che poi ha saputo raccogliere l’eredità con rispetto e personalità. Anche in Un passo dal cielo il cambiamento è stato netto. A prendere il posto di Hill è stato Daniele Liotti, ma la traccia dell’attore veneto è rimasta nella memoria di chi per anni ha amato quelle atmosfere serene tra montagne e misteri da risolvere.

Dove vive oggi Terence Hill

Ma dove si è ritirato il nostro (ex) Don Matteo? Non in una metropoli affollata americana ma tra le suggestive colline umbre, precisamente ad Amelia, uno dei borghi più antichi e affascinanti della regione, in provincia di Terni. Qui Hill ha scelto di costruire la sua nuova vita in una casa immersa nel verde, tra mura antiche e un ritmo quotidiano più lento e “umano”. Non è stata una scelta casuale. Parte dell’infanzia dell’attore si è svolta proprio in queste terre che oggi gli regalano tranquillità e silenzio.

Visitare Amelia non significa solo fare un omaggio alla dimora di una leggenda del cinema, ma scoprire uno scrigno di storia e cultura. Le mura ciclopiche e gli splendidi palazzi rinascimentali raccontano una civiltà millenaria dal fascino intramontabile. Un paesaggio sospeso, in pratica, tra Medioevo e cultura.

Oggi, a 86 anni, con un David di Donatello alla carriera alle spalle e una filmografia che attraversa epoche e generi molto diversi (dagli spaghetti-western con l’amico Bud Spencer alla fiction italiana di successo) Hill ha scelto di tornare a essere semplicemente Mario: un uomo che ha dato molto al pubblico e che ora ha deciso, con discrezione e coerenza, di godersi la vita con chi ama.