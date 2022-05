Terence Hill tornerà in Don Matteo come Flavio Insinna?/ Il produttore: “Se vuole tornare lo accoglieremo”

Terence Hill potrebbe tornare in Don Matteo?

Inutile ripetere che l’uscita di scena di Terence Hill da Don Matteo è ancora una ferita aperta per tutti i telespettatori che da dodici stagioni hanno seguito le sue avventure su Rai 1. In molti si chiedono ancora quale sia stato il motivo dell’uscita di scena del protagonista che, in un’intervista, ha parlato di un impegno troppo gravoso: “Io avevo il desiderio di fare quattro film su Don Matteo all’anno, tipo Montalbano. – ha spiegato Hill – Però, giustamente, la Rai ha detto che loro non possono rinunciare al format. E io gli ho detto: ‘Beh anch’io non posso rinunciare alla mia famiglia’. Con otto episodi lavori per un anno, non c’è altro che puoi fare. E così è andata”.

Al suo posto è arrivato Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, a cui il pubblico, ovviamente, deve ancora abituarsi. Ci si chiede quindi se l’addio di Terence Hill sia definitivo o se ci sia per lui una speranza di ritorno.

Terence Hill come Flavio Insinna? Le possibilità del ritorno

In realtà una speranza ancora c’è e questo proprio grazie al modo in cui è uscito di scena. È stato Nino Frassica a spiegare che il personaggio di Terence Hill non è morto ma solo scomparso nel nulla: “Don Matteo resta sempre con noi. Mica è morto, è scomparso. Non si sa cosa succederà”. Il fatto che ci sia ancora, anche se non si sa dove, dà al pubblico la speranza di poterlo rivedere in futuro. L’attore, infatti, potrebbe cambiare idea e tornare sul set prossimamente; d’altronde, il produttore televisivo Luca Bernabei ha dichiarato: “Se vuole tornare lo accoglieremo, come abbiamo fatto con Insinna”. Che, così come Flavio Insinna, anche Terence Hill riappaia a sorpresa tra qualche tempo?

