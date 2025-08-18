Terence Stamp, chi è e com'è morto il 'cattivo' di Superman: carriera, ex moglie e vita privata: il doloroso annuncio famiglia

Lutto nel mondo del cinema, a 87 anni è morto Terence Stamp famoso soprattutto per il ruolo di Generale Zod del film Superman e Superman II ma la sua carriera è iniziata molto prima da giovanissimo nel 1962 e nel corso degli anni ha recitato in film di successo come Teorema, Un stagione all’inferno, e Le avventure di Priscilla, la regina del deserto. A dare il doloroso annuncio della scomparsa è stata la famiglia all’agenzia di stampa Reuters.

“Lascia dietro di se un’opera straordinaria, sia come attore che come scrittore, che continuerà a toccare e ispirare le persone negli anni a venire.” ha dichiarato la sua famiglia. Non sono chiare le cause del decesso e com’è morto Terence Stamp ne se avesse delle malattie pregresse. Durante la sua vita sia privata che artistica ha conosciuto moltissimi alti e bassi, dal successo e la candidatura agli Oscar come migliore attore protagonista per Billy Bud fino al ritiro dalle scene e la meditazione in India per poi ritornare nel 1978 al cinema proprio con il suo ruolo più leggendario: il cattivo di Superman.

Terence Stamp, chi è e com’è morto l’attore: ex moglie, vita privata e carriera

Nella sua lunga carriera Terence Stamp collaborò con registi del calibro di William Wyler, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Steven Soderbergh, George Lucas, Oliver Stone, Joan Schlesinger, Ken Loach, Stephen Frears mentre tra i suoi ultimi lavori c’è la partecipazione al film di Tim Burton Big Eyes. Per quanto riguarda la vita privata è stato sposato con la super-modella Jean Shrimpton. Il loro amore è tuttavia durato pochi anni e la coppia non ha mai avuto figli