Teresa Bellanova piange per accordo migranti/ Video, Conte: “Grazie per la passione”

Correva l’anno 2011 quando la ministra Elsa Fornero scoppiava a piangere in conferenza stampa parlando delle misure di austerity. Oggi è accaduto a Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura, parlando del Dl Rilancio e in particolare delle misure di cui si è occupata personalmente. Quando ha preso la parola durante la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, ha trattenuto a stento le lacrime parlando della regolarizzazione dei migranti, inserita nel Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri. «Per qualcuno può essere un punto secondario, per me, per la mia storia è un punto fondamentale e mi riferisco all’articolo 110 bis». Appena ha fatto riferimento all’articolo la voce le se è rotta per la commozione. «Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi vince lo Stato perché è più forte della criminalità e del caporalato». Aveva appena finito di parlare del settore dell’Agricoltura, a cui sono destinati 1 miliardo e 150 milioni di euro a sostegno della filiera agricola.

TERESA BELLANOVA PIANGE, INTERVIENE CONTE

La commozione in diretta della ministra Teresa Bellanova ha colpito anche il premier Giuseppe Conte, che riprendendo la parola ha voluto commentare l’episodio ed evidenziare la sua condivisione riguardo anche le misure sull’agricoltura. «Grazie a Teresa Bellanova, anche per la passione che mette nel suo lavoro», ha dichiarato il presidente del Consiglio. Ma la ministra Bellanova si era già espressa al termine del confronto della maggioranza, parlando di una vittoria della «dignità degli uomini e delle donne, di persone che vivono in una situazione di grande difficoltà e che potranno adesso chiedere tutele nel proprio lavoro». Aveva salutato quindi con soddisfazione l’intesa per l’emersione del lavoro in nero di agricoltori, colf e badanti. «Un paese civile e democratico aveva il dovere di farlo», aveva aggiunto, spiegando di aver chiesto alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo «di attivare una piattaforma per mettere in contatto le aziende agricole con chi vuole lavorare. Le richieste sono tantissime e va benissimo, più saranno i cittadini italiani che andranno a lavorare e prima risolveremo l’emergenza di manodopera nell’agricoltura».





