Teresa Cherubini, chi è la nipote di Anna Cherubini e figlia di Jovanotti/ La lotta contro la malattia

Teresa Cherubini, nipote di Anna Cherubini: i genitori Jovanotti e Francesca Valiani

Anna Cherubini è oggi ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai1. La scrittrice è legatissima alla sua famiglia, che comprende anche il ben più noto fratello Lorenzo, in arte Jovanotti. Inoltre, Anna Cherubini ha un rapporto speciale anche con la nipote Teresa, figlia del cantante. La ragazza è nata il 13 dicembre 1998 a Forlì, dall’amore tra Jovanotti e la moglie Francesca Valiani: la coppia, dopo essersi conosciuta nel 1994 ed aver sperimentato la convivenza per diversi anni, è convolata poi a nozze nel 2008 a Cortona.

Teresa Cherubini è una giovane ragazza di 25 anni, promettente disegnatrice, che due anni fa ha concluso il suo ciclo di studi. È di maggio 2022, infatti, la cerimonia di laurea tenutasi a New York, dove la ragazza è diventata dottoressa presso la School of Visual art, una delle migliori nel settore del disegno e del fumetto. Immancabili alla cerimonia di laurea, ovviamente, papà Lorenzo e mamma Francesca.

Teresa Cherubini, la malattia della figlia di Jovanotti: “I mesi passavano e…“

Teresa Cherubini, nel corso degli ultimi anni, ha anche dovuto affrontare una lunga battaglia contro il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. La malattia le è stata diagnosticata nel 2020 ed è stata fortunatamente sconfitta nel 2021, come raccontato dalla figlia di Jovanotti sui social: “Dopo mesi di ansie e paura la storia è finita e posso raccontarla. (…) I mesi passavano e non facevo che peggiorare: a giugno 2020 il prurito si è sparso per tutto il corpo, non riuscivo più a dormire (…) e quando mi si è ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio”. Infine, la vittoria contro il brutto male: “La malattia ormai se n’è andata”.

Anche il padre è intervenuto sulla malattia della figlia Teresa, nel 2021, dal palco del teatro Manzoni di Milano: “Si era accorta di avere un linfonodo che le faceva male. Da quel momento è iniziata un’avventura che è durata dall’estate scorsa per sei mesi difficili che si sono conclusi bene. Ora la malattia è scomparsa e Teresa ha ripreso la scuola”.











