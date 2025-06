Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti: oggi come sta dopo la malattia? Nel 2020 ha avuto il linfoma di Hodkin, che ha sconfitto dopo sei cicli di chemio

“È per te il 13 dicembre” canta Jovanotti nella canzone d’amore “E per te”: una frase riferita alla figlia Teresa, nata proprio in quel giorno dell’ultimo mese dell’anno. Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, venuta al mondo dell’amore con Francesca Valiani, sua moglie, è nata nel 1998. Teresa, che oggi studia per diventare una fumettista a New York, dove coltiva quotidianamente la sua passione per il mondo dell’arte, in passato ha dovuto fare i conti con una brutta malattia che ha tenuto per anni in apprensione tutta la famiglia, che ha combattuto con lei affinché ben presto quell’incubo diventasse solo un brutto ricordo.

A Teresa Cherubini, infatti, nel 2020 è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin: una patologia molto grave che la giovane ha sconfitto con un anno di cure, che ha affrontato grazie al coraggio e alla vicinanza suo e di tutta la famiglia, che ha combattuto al suo fianco. Un anno dopo, nel 2021, la bellissima notizia della guarigione, annunciata proprio dalla stessa figlia di Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini: “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita” ha spiegato la ragazza. Un anno di lotte e cicli di chemioterapia all’Istituto Europeo di Oncologia a Milano per Teresa, che è guarita dopo sei cicli di terapie.

Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti: oggi come sta? Vive a New York

Oggi Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, sta meglio. La ragazza ha finalmente sconfitto la malattia che l’aveva coltiva nel 2020 o forse anche prima: dall’anno precedente, infatti, la giovane soffriva di un forte prurito alle gambe e solamente dopo mesi ha scoperto di avere un linfoma di di Hodkin, che ha sconfitto. Dunque oggi la ragazza sembra stare bene: vive a New York dove si è laureata e muove i primi passi nel mondo dei fumetti.