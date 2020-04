Teresa Cherubini, figlia Jovanotti/ Dal brano “Per te” al rapporto splendido col papà

Pubblicità

Teresa Cherubini non può che essere una delle figlie più invidiate di tutti i tempi. La figlia di Jovanotti e Francesca Valiani è ormai grande, ma i fan del cantante ricordano benissimo le parole del suo brano Per te. Scritto proprio per la figlia, che diversi anni dopo ha rivelato di aver ereditato dal padre una certa vena artistica. Non parliamo di musica però, ma di che condivide spesso sui suoi social. L’ultimo risale solo a pochi giorni fa: una nuova pic per il profilo Instagram, scrive in inglese. Clicca qui per guardare il post di Teresa Cherubini. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Lorenzo Cherubini sarà invece protagonista del docutrip Non voglio cambiare pianeta, disponibile su Raiplay. Grazie alle Stories intanto scopriamo qualche particolare in più su Teresa, come il fatto che è un’appassionata dei libri di Harry Potter e che adora leggiucchiare in compagnia di un buon tè. E’ la Valiani però a regalarci uno scatto interessante di padre e figlia, pubblicato lo scorso mese sul suo profilo e che in realtà è stato realizzato l’anno scorso. Nella foto, Terry sorride in modo evidente. Fra le mani il racconto Le notti bianche che Fëdor Dostoevskij ha scritto in gioventù. Lorenzo invece, con il dito puntato verso la sua erede, il cappello da vecchio filibustiere e due occhi divertiti che dicono tutto. Clicca qui per guardare la foto di Teresa e Lorenzo Cherubini.

Teresa Cherubini, figlia Jovanotti: vicino al padre in pubblico solo da maggiorenne

Impossibile non ricordare il giorno del compleanno di Teresa Cherubini. Lo ha svelato il padre Jovanotti in occasione della sua nascita, quando ha sottolineato nel brano Per te che la figlia è nata il 13 dicembre. Del ’98 per essere precisi. Le informazioni su Teresa però si fermano proprio qui, dato che la sua vita privata è tenuta ben distante dagli sguardi più indiscreti e soprattutto dai media. Lo dimostra anche il fatto che sia apparsa al fianco del padre solo una volta maggiorenne, in occasione del videoclip per la canzone E non hai ancora visto niente. Questo non vuol dire che non segua l’artista nei suoi tour oppure in giro per il mondo, anzi. Teresa è sempre presente, pronta a seguire le tappe dei live del genitore, anche se il suo profilo Instagram, in cui non compare alcuna foto di famiglia, potrebbe trarre in inganno. “La sua nascita è accaduta in modo naturale“, ha detto tempo fa Cherubini a Vanity Fair. “Non è che avessimo parlato prima: lo facciamo, non lo facciamo. E poi, sa cosa? Io di carattere sono monogamo, anche con i figli. Le famiglie numerose mi piacciono, ma non credo di essere adatto ad averne una“. Svelato quindi il mistero del perchè Teresa sia figlia unica.

