Teresa Cherubini, figlia Jovanotti e tumore/ Linfoma di Hodgkin “Ora sono guarita!”

Teresa Cherubini, figlia Jovanotti: cos’è il linfoma di Hodgkin che l’ha colpita?

Teresa Cherubini, figlia del cantante Jovanotti, nonostante la sua giovane età – 23 anni – qualche tempo fa ha dovuto affrontare la sua battaglia più grande, quella contro il cancro. A luglio 2020, infatti, alla figlia di Jovanotti le era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, tumore che colpisce il sistema linfatico ma che dopo un’operazione e sei cicli di chemioterapia è riuscita a sconfiggere brillantemente. Teresa Cherubini ne aveva parlato per la prima volta solo il 13 gennaio 2021 su Instagram annunciando di essere guarita. Un “segreto” tenuto nascosto per sette mesi prima di essere reso di dominio pubblico.

Jovanotti, duetto con Gianni Morandi/ In incognito a Sanremo, poi la sorpresa...

Teresa Cherubini e la sua famiglia hanno infatti deciso di vivere il periodo della malattia nel più stretto riserbo ed in silenzio, fino al giorno in cui la stessa Teresa ha potuto urlare la sua felicità annunciando con un sospiro di sollievo la fine di un incubo. “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine”, aveva esordito la giovane in un lungo post social prima di ripercorrere la sua lotta contro il tumore. Tutto per la figlia di Jovanotti, teresa Cherubini, aveva avuto inizio da un forte prurito alle gambe, nell’agosto del 2019, tale che in un anno si era sparso per tutto il corpo rendendo la situazione ingestibile. Solo quando le si è ingrossato un linfonodo sotto al braccio ha compreso la gravità della situazione, seguita dalla diagnosi e dall’inizio della cura.

Jovanotti/ "Vi spiego com'è nata la mia canzone per Gianni Morandi a Sanremo 2022"

Teresa Cherubini, figlia Jovanotti e la guarigione dal tumore

In seguito ai cicli di chemioterapia ai quali Teresa Cherubini si è sottoposta nei mesi di cura contro il tumore, la giovane ha deciso di radersi i capelli “come segno di un nuovo inizio”. Poi la lieta notizia: “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita”, aveva scritto. Un post che era stato condiviso con gioia anche da papà Jovanotti: “oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca”, aveva scritto, annunciando anche lui la fine della malattia.

Gianni Morandi, "Apri tutte le porte" canzone di Sanremo 2022/ Il brano di Jovanotti dal significato speciale

Ad intervenire era stata anche la mamma Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, che sui suoi profili social, parlando dell’amata figlia Teresa aveva scritto nei mesi passati: “Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario”. Ed ancora una volta, è stato l’amore tra loro tre ad aiutare a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà, unendo ulteriormente la loro famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA