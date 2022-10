Teresa Cherubini: la lotta al cancro della figlia di Jovanotti/ “Tutto è iniziato con uno prurito alle gambe”

Jovanotti, la figlia Teresa Cherubini e la lotta contro il cancro

Teresa Cherubini è la figlia di Jovanotti. La ragazza, nata dall’amore con Francesca Valiani, ha dovuto affrontare giovanissima un brutto male. Il 3 luglio del 2020 le viene diagnostica un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. A rivelarlo è stata proprio la figlia del cantautore con un lungo post pubblicato sui social: “per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico”. Terry, come viene chiamata dagli amici e genitori, racconta: “tutto è iniziato con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si è ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente a una diagnosi e ad un piano di cure”.

La scoperta del tumore e la lotta per sconfiggerlo. “In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre, dopo l’ultimo trattamento, ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio” – ha proseguito Terry che ha sconfitto il tumore.

Teresa Cherubini e la malattia linfoma di Hodgkin: “sono ufficialmente guarita”

La battaglia di Teresa Cherubini contro il linfoma di Hodgkin si è conclusa nel migliore dei modi. La figlia di Jovanotti, infatti, ha sconfitto il tumore: “dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi”. Parlando poi del cancro ha aggiunto: “è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

Dopo la malattia, Teresa Cherubini si è laureata presso la School of Art di New York rendendo orgoglioso il padre che, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha parlato così della figlia: “è una lettrice folle. Legge i russi, la grande letteratura… È una ragazza in gamba. Mi piace. Se me la presentassero, direi “È una ragazza forte”. Poi ha dei difetti, eh: ha un caratterino… Quando si punta su una cosa, non la smuovi”.











