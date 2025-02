Teresa Cherubini, chi è la figlia di Jovanotti e la lotta alla malattia

Il cuore di Jovanotti batte fondamentalmente per due donne: la moglie Francesca e la figlia Teresa Cherubini. Specialmente da quando Teresa ha scoperto una brutta malattia, il cantante si è stretto attorno alla figlia per darle tutto il conforto e l’amore necessario nel momento più duro. La scoperta del tumore, inevitabilmente, ha scombussolato la vita di sua figlia e di tutti quelli che la amano, preoccupati per le sue condizioni di salute.

Non dev’essere stato facile per nessuno in famiglia, tantomeno per Teresa che si è trovata costretta ad affrontare la più terribile delle battaglie. “Come ho reagito io quando l’ho saputo? Ho provato a tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido accanto a lei e accanto a sua madre”, ha raccontato ancora commosso Jovanotti in una recente intervista rilasciata a Belve.

Jovanotti distrutto dalla malattia della figlia, elogia la forza di Teresa: “Ha avuto una grande forza”

Il tumore della figlia Teresa è stata senza alcun dubbio la scoperta più destabilizzante per il cantante e per tutta la sua famiglia. “Crolla tutto quello che tu pensavi di essere. Ognuno reagisce a modo suo, per cui non è prevedibile”, ha raccontato in una intervista di qualche tempo fa. In quell’occasione Jovanotti si aprì parecchio sulla malattia di Teresa, condividendo tutte le sue preoccupazioni, le sue paure e il suo approccio per stare vicino alla figlia.

“Quando la vita ti presenta la ineluttabile, quella cosa in un secondo ti cambia l’esistenza e di fronte a quello secondo me si naviga un po’ a vista. La forza non è stata mia ma è stata sua solo sua. La mia è stata una presenza di babbo come di qualsiasi altro babbo e punto”, ha commentato ferito e amareggiato dalla vita.