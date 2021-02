Teresa Ciabatti, chi è la scrittrice?/ “Sono un’adulta con tante paure mai vinte”

Teresa Ciabatti, classe 1972, è una scrittrice e sceneggiatrice. Nata a Orbetello, si è laureata in Lettere moderne alla Sapienza di Roma e ha frequentato la scuola di scrittura di Alessandro Baricco a Torino. Nel 2002 ha pubblicato il suo primo romanzo “Adelmo, torna da me”, dal quale è stato tratto il film “L’estate del mio primo bacio” di Carlo Virzì. Teresa Ciabatti ha poi pubblicato “I giorni felici”, “Il mio paradiso è deserto” e “Tuttissanti”. Con il romanzo “La più amata” è arrivata tra i cinque finalisti del Premio Strega 2017. Un libro in parte autobiografico, un’autofiction: “Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quattro anni, e sono la figlia, la gioia, l’orgoglio, l’amore del Professore”, è l’incipit del libro. Il Professore è Lorenzo Ciabatti, primario dell’ospedale di Orbetello, di cui Teresa, ormai diventata adulta vuole ricostruire la storia.

Teresa Ciabatti: chi è la scrittrice?

Teresa Ciabatti, parlando della sua infanzia, ha detto: “Se non fossi stata un’adolescente emarginata, un’adolescente grassa e nell’angolo, non sarei diventata quello che sono: un’adulta dall’immaginazione vivace, con tante paure mai vinte”, ha rivelato all’Huffington Post. La scrittrice ha appena pubblicato il suo ultimo libro “Sembrava bellezza”. Protagonista è una scrittrice che, dopo anni di delusioni e frustrazioni, ha raggiunto il successo: “Gli adulti dei miei libri si portano sulle spalle delle paure che non hanno mai risolto”, ha spiegato al sito online. Infine la Ciabatti ha aggiunto di ammirare molto i giovani scrittori Yole Signorelli e Jonathan Bazzi: “Mi sarebbe piaciuto essere loro. Scrittori e artisti immensi, che hanno attraversato degli ostacoli di grande livello. Hanno trasformato in arte il loro dolore”.



