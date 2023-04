Teresa Cilia, criticata per la plastica al seno/ Lei replica: “Saranno cavoli miei”

Teresa Cilia sfogo social contro le critiche: le sue parole

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di regalarsi una mastoplastica additiva al seno per sentirsi bene con il suo corpo. Il volto del dating show, però, ha ricevuto svariate critiche sui social alle quali ha deciso di rispondere con un duro sfogo.

L’ex tronista dichiara: “Ho notato, leggendo qualche commento, che vedendomi dopo aver rifatto il seno, molte di voi si sorprendono. Come sembra quasi che io non abbia fatto nulla. Io ho detto diverse volte che non mi piace l’esagerazione. Molte di voi appena mi hanno visto “sei cambiata, ti sei stravolta, super labbra” che non è così assolutamente. Però quello che non capisco e che mi dà un po’ fastidio, e non mi voglio giustificare, che come la metti c’è sempre un problema. ”

Teresa Cilia: “Avete sempre qualcosa da dire”

Teresa Cilia ha deciso di replicare duramente alle tante critiche sulla sua scelta di rifarsi il seno. L’ex tronista ha sottolineato che certi tipi di scelte sono personali e non dovrebbero essere “giudicate”: “Cechiamo di vivere con più leggerezza perchè così ogni cosa tu faccia non va bene“.

E ancora: “Non riesco a capire perchè avete sempre, di continuo, qualcosa da dire. Mi è stato detto che mi sono stravolta, ma assolutamente non è così. Ma anche se fosse dico saranno pure cavoli miei” ha chiosato Teresa Cilia, reduce dalla rottura con il suo ex marito Salvatore Di Carlo, conosciuto all’interno di Uomini e Donne. L’ex tronista ha posto l’accento sulla necessità da parte di qualsiasi persona di sentirsi bene con se stessa, anche ricorrendo alla chirurgia. Scelta che non dovrebbe essere giudicata o criticata dagli altri, ma solo compresa o accettata.

