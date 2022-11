Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, volano accuse/ “Ho rinunciato al lavoro per amore”

Uomini e donne, si infiamma la guerra tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo

Sembra non esserci speranza per un ritorno di fiamma di una delle coppie più amate dai telespettatori, formata dagli ex Uomini e donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Di recente la ormai ex tronista e la sua scelta sono diventati protagonisti di una rottura drastica, che ha sconvolto i fedeli telespettatori di Uomini e donne, che in larga parte credevano che quello nato in TV tra i due beniamini potesse rivelarsi un amore eterno. E in queste ore fa rumore la querelle in corso tra gli ormai ex, che si divulga online, con risvolti di fuoco, peraltro pubblicamente dati in pasto dagli ex Uomini e donne ai beninformati del gossip. Come riporta Biccy e riprende Giuseppe Porro, Salvatore Di Carlo si lascerebbe ora alle spalle l’unione con Teresa Cilia, nell’annunciare un progetto nuovo di lavoro, tacciando non troppo velatamente l’ex di avergli tarpato le ali nella carriera, presumibilmente per una spiccata gelosia da parte dell’ex tronista nei suoi riguardi. E non manca la replica di Teresa, che di contro smentisce intanto chi in rete, incluso l’ex, la taccerebbe di aver imposto dei veti all’amato ai tempi dell’ultima lovestory, tacciando a sua volta Salvatore di un errore imperdonabile, che lei non intende svelare Che l’ex tronista accusi l’ex corteggiatore di un tradimento?

“Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni- fa sapere Salvatore Di Carlo, nell’annuncio del lavoro di modello per l’agenzia Alex model agency, che ora lo tiene impegnato-. A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso. I miei obiettivi, quello che voglio!”. Un messaggio che sembra voler essere una chiara accusa destinata a Teresa Cilia, che tuttavia replicherebbe rispedendo al mittente il tutto: “Io a Salvatore non ho impedito nulla, detto questo non voglio fare una guerra contro lui. Lui mi ha bloccato ovunque da tre mesi. Non so più niente. Dalla porta è uscito lui e come è uscito per me ci rimane. Ma se proprio deve parlare che dicesse la verità. Io mi professo una signora e quello che lui ha fatto non lo dirò mai. Io brillo di luce lo stesso da sola”.

La replica di Teresa Cilia all’annuncio al vetriolo di Salvatore Di Carlo

Ma la querelle non finisce qui. Sebbene Salvatore non confermi Teresa destinataria del suo messaggio di sfogo, l’ex tronista poi rincara la dose contro di lui: “Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un’altra persona possa permettersi il lusso di dire ca***te! Ragazze, queste sono tutte ca***ate! Nessuno gli ha mai impedito nulla! Anzi, quello che pensava solo ed esclusivamente a giocare a calcio era lui. Lui non ha mai pensato a fare queste cose! Se adesso la sua visione di vita è differente rispetto a quella di prima, allora prenditi le tue responsabilità! Io cosa sto facendo? Ho cambiato tutta la mia vita ma non di certo perché prima ero innamorata e non lo facevo. Io questo giochetto non lo faccio. Io ho cambiato la mia vita perché adesso sono una donna diversa e sola e non devo dare conto a nessuno”. Insomma, Teresa Cilia dichiara la sua vita cambiata come ora accade all’ex e al contempo sembrerebbe voler ricordare a Salvatore delle scelte maturate insieme in virtù dell’amore che univa la coppia che formavano: “Quando una persona è sposata per forza di cose si deve portare rispetto alla persona che si ha accanto […] e quando si prende una decisione si prende insieme al partner”. L’ex tronista, quindi, si scrolla di dosso ogni accusa sul nascere che la accuserebbe di aver impedito a Salvatore di fare strada e carriera, con diversi progetti improntanti sull’immagine.

