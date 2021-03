Teresa Cilia/ “Un figlio con Salvatore? Ci stiamo lavorando. Ho i sintomi del Covid”

Solo pochi giorni fa, Teresa Cilia ha svelato sui social che suo marito Salvatore Di Carlo è risultato positivo al Covid. Ospite di Francesco Fredella, in diretta su RTL 102.5 News, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di aver riscontrato oggi i primi sintomi proprio stamattina: “Ho un po’ di tosse e di mal di gola. – ha raccontato – In realtà la probabilità che l’abbia preso è molto alta, domani farò il tampone.”

Teresa Cilia VS Er Faina/ “Scioccata dalle offese, la sua vita è completamente vuota”

Cambiando argomento, Teresa ha ricordato la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi: “Se mi manca? Lo scopo lì è trovare l’amore, una volta che l’hai trovato va bene così.” Lei l’amore, d’altronde, lo ha trovato ed è molto felice insieme al suo Salvatore, è per questo che le abbiamo chiesto se fosse in progetto un figlio. Lei ci ha risposto: “Ci stiamo lavorando, purtroppo non è facile neanche dirlo ma ci stiamo lavorando.”

Simone Di Matteo vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Ex Uomini e Donne: "So da dove vengo"

Teresa Cilia e la crisi con Salvatore Di Carlo: “Ecco cos’è accaduto”

Teresa Cilia, in diretta su RTL 102.5 News, ha raccontato poi le motivazioni della crisi, oggi superata, con suo marito Salvatore Di Carlo: “La forza della coppia sono io, lui è un po’ più debole. È stata una crisi nata anche qualche giorno prima del matrimonio, io avevo ricevuto una brutta notizia proprio riguardante la salute e quindi non stavamo tanto bene mentalmente entrambi, perciò abbiamo avuto questa crisi. Ora stiamo alla grande.” Infine Teresa si è detta vicina ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota per la loro recente perdita: “Mi dispiace tantissimo, sono cose davvero molto brutte e il dolore è personale. Sicuramente rispetto il loro silenzio, conosco entrambi e sono dei bravissimi ragazzi. Rispetto il loro dolore e preferisco non dire nulla.”

LEGGI ANCHE:

Teresa Cilia VS Redazione Uomini e Donne/ Raccomandazione GF Vip motivo delle accuse?

© RIPRODUZIONE RISERVATA