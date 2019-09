Teresa Cilia VS Er Faina/ “Scioccata dalle offese, la sua vita è completamente vuota”

Anche Teresa Cilia contro Damiano Er Faina. L’odiatore più detestato del web, proprio stasera sbarcherà a Temptation Island Vip. Contro la sua partecipazione, si sono schierati anche i colleghi dei principali portali televisivi della rete. Da Trash Italiano (promotore dell’iniziativa) a BitchyF ed Isa&Chia, hanno preso la decisione di non condividere video, immagini oppure meme in riferimento al romano più volgare della TV. “Riteniamo, quindi, inopportuna la partecipazione di Damiano Coccia a Temptation Island Vip (…) alcuni dei principali portali dedicati all’intrattenimento e alla televisione, non produrranno e/o condivideranno contenuti multimediali (gif, meme, video) legati al concorrente al fine di diffonderli e renderli virali”, si legge sul comunicato apparso tramite Instagram. Tra coloro che hanno espresso la loro opinione pubblicamente, oltre che Tommaso Zorzi e Taylor Mega, nelle ultime ore si è aggiunta anche l’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista della polemica estiva per eccellenza: la presa di posizione contro Raffaella Mennoia.

Teresa Cilia contro Er Faina, le considerazioni a caldo

Teresa Cilia dopo essersi informata ed avere visto alcuni contenuti web pubblicati da Er Faina, ha avuto modo di rimanere senza parole. “Chissà cosa avrà detto su di me, su di tante altre persone – queste le sue riflessioni durante le ultime storie di Instagram –. Mah! Sono senza parole, non me lo aspettavo. Leggevo, nei giorni scorsi, un po’ di cosette su di lui, però non pensavo che ci andasse giù in maniera così pesante”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi proseguito: “Ognuno è libero di dire quello che vuole, di esprimere il proprio pensiero, però bisogna darsi una bella calmata perché una persona può rimanerci male, ti può ferire e questa cosa non va bene. Ormai i social stanno diventando qualcosa di veramente pericoloso e quindi bisogna darsi una ridimensionata. Sono offese gratuite. Chi ti autorizza a dire certe cose? Sono scioccata”. Successivamente, la moglie di Salvatore Di Carlo ha concluso: “Quando una persona arriva a fare ciò significa che ha una vita completamente vuota”.

