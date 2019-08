Teresa De Sio/ “Ho detto tanti no nella mia vita. Io e mia sorella Giuliana…”

Dopo la sorella Giuliana De Sio che, ai microfoni di Io e Te, ha confessato di aver avuto tre gravidanze interrotte, protagonista del faccia a faccia con Pierluigi Diaco è la cantante Teresa De Sio. Con oltre 40 anni di carriera, sempre pronta a sperimentare e a tuffarsi in nuove esperienze, allergica alle telecamere, Teresa De Sio ha accettato di raccontarsi al pubblico di Io e Te aprendo i cassetti della sua vita privata e professionale. “Io e Teresa ci siamo conosciuti in radio tantissimi anni fa. Siccome volevo fare colpo su di te mi sono presentato con una chitarra e tu, generosamente, hai cantato e da lì è iniziato tutto”, racconta Pierluigi Diaco aprendo così l’intervista. “Lui sa tante cose di me”, aggiunge Teresa De Sio che, dopo l’omaggio a Pino Daniele a cui era legata da una profonda amicizia, ha pubblicato un nuovo album che sta portando in giro in tour.

TERESA DE SIO: “HO DETTO TANTI NO, MA…”

Pierluigi Diaco sottolinea il percorso artistico fatto da Teresa De Sio che ha dovuto affrontare tanti ostacoli. “Quando si fanno scelte controcorrente un po’ si paga. Io, da anni, mi autoproduco e ho affrontato un percorso un po’ difficoltoso. Dal punto di vista del percorso professionale è stata dura, ho dovuto rinunciare a molte cose, però, il mio obiettivo nella vita non era fare i sodi. Attenzione, però, io non disdegno i soldi, ma non mi sveglio la mattina col pensiero di fare i soldi” – spiega Teresa De Sio – “Dal punto di vista della crescita come donna e come artista, invece, sono cresciuta in maniera esponenziale perchè quando fai quello che vuoi e te ne freghi di quello che pensano gli altri e, alla fine arrivi dall’altra parte, altro che TAV”, aggiunge. Infine, sui tanti no detti nel corso della sua carriera, dice: “Sono contenta di aver detto tanti no. Guardandomi indietro, però, sto cominciando a pensare che forse qualche sì… Non a casa quando uno si sposa dice sì che è anche un atto d’amore…”. Infine, sul rapporto con Giuliana De Sio, dice: “Io e mia sorella possiamo attraversare qualsiasi bufera perchè abbiamo avuto la stessa infanzia e quando questa infanzia non è facile, poi puoi attraversare qualsiasi bufera”.

