Teresa De Sio, sorella di Giuliana/ “Dopo la depressione qualcosa è cambiato e.…”

Giuliano de Sio torna in tv e il pensiero di tutti si concentra anche sulla famosa sorella, Teresa de Sio, cantautrice e scrittrice originaria di Napoli, spesso ospite in tv, proprio come la sorella, per parlare di questo particolare momento in cui non è stato facile affrontare il lockdown e nemmeno la fine di un amore al telefono. Lei stessa lo ha spiegato ospite del il talk show estivo affidato a Pierluigi Diaco, Io e Te, confermando: “Sono stata da sola a casa due mesi e mezzo, senza terrazzo e senza giardino, quindi non sono stata bene”. A quel punto la solitudine è diventata ancora più assordante quando ha ricevuto una telefonata da un uomo che ha avuto il coraggio di chiudere la loro relazione al telefono senza affrontarla di persona.

Teresa De Sio, sorella di Giuliana ha passato un momento poco felice tra abbandoni e morti

La sorella di Giuliana De Sio, non ha bisogno di presentazioni né per il pubblico televisivo e nemmeno quello del teatro e della musica che conosce bene la sua opera, l’ultimo disco di inediti poo-folk, “Puro desiderio”, è uscito proprio lo scorso anno, ma quello che l’ha tenuta lontana da quello che ama fare non è stato solo il lockdown ma anche la depressione che l’ha travolta, un momento difficile della sua vita che lei ha voluto far vivere ed esorcizzare proprio con le sue ultime canzoni, dalla perdita della madre a quella della sua storica produttrice, un periodo che dentro di lei ha davvero rotto qualcosa: “Ho affrontato anche un abbandono amoroso e vissuto un periodo di profonda depressione”, cosa racconterà di lei la sorella oggi pomeriggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA