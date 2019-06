Teresa e Giuseppe, genitori di Erica Piamonte/ “Saremo sempre dalla tua parte”

Erica Piamonte è stata la prima eliminata di questa finale del Grande Fratello 16 ma non sa che ad attenderla in studio c’è una bellissima sorpresa. Barbara d’Urso la accoglie e inizia subito a parlare del rapporto con i suoi genitori talvolta complesso e conflittuale. Teresa e Giuseppe, i genitori di Erica, però fanno il loro ingresso in studio e si palesano di fronte ai suoi occhi. La Piamonte è senza parole, poi scoppia in lacrime e chiede alla d’Urso di poter andare da loro. La conduttrice la ferma però perché Teresa e Giuseppe hanno da dirle alcune parole. A prendere parola è suo padre: “Buonasera a tutti, voglio dirti qualcosa. – inizia – Abbiamo sentito che non ti sei sentita accettata dai tuoi genitori, però volevo dirti che fra essere accettati o condividere delle cose c’è molta differenza.”

GIUSEPPE E TERESA PIAMONTE, GENITORI DI ERICA AL GRANDE FRATELLO 16

Giuseppe Piamonte, il papà di Erica, tiene a dire alcune parole a sua figlia. Ha deciso, con coraggio, di farlo davanti a tutta Italia, direttamente nello studio del Grande Fratello 16. “Noi non abbiamo condiviso delle scelte che hai fatto. – continua il papà di Erica – Tu farai il tuo corso nella vita e non continueremo a darti dei consigli, spero giusti. Noi saremo sempre dalla tua parte e ti sosterremo sempre perché sei nostra figlia e ti vogliamo bene”. Una bellissima dimostrazione d’amore per Erica che non trattiene le lacrime e corre ad abbracciarli. Un momento che anche i due opinionisti in studio, Malgioglio e Iva Zanicchi, trovano “Bellissimo”.

