Teresa Fuscà, 74enne scomparsa da Roma/ Nipote “Forse qualcuno se ne è approfittato”

La trasmissione Chi l’ha visto nel corso della puntata di ieri si è occupata della scomparsa di un’anziana donna, Teresa Fuscà, 74enne di Roma, quartiere Cinecittà Est, della quale si sono perse le tracce dallo scorso 31 maggio. La donna di origine calabrese, viene descritta come un’elegante e scrupolosa signora ma in realtà oggi è completamente cambiata. Gianluca, nipote di Teresa ha spiegato ai microfoni del programma di essere entrato in casa trovandola abbastanza in disordine ma non come se avesse fatto le valigie intenta a partire. La donna, oggi pensionata, ha sempre vissuto da sola ed è sempre stata autonoma.

Nicola Tanturli portato nel bosco da qualcuno?/ Sindaco "non escludo ma improbabile"

Un tempo elegante e sobria, poi qualcosa è accaduto al punto da farla completamente cambiare. “Aveva una casa ordinatissima e pulitissima”, ha svelato una sua amica, ma questo è solo un lontano ricordo. Oggi quella casa è sporca e in disordine. Teresa inizia ad uscire di notte per fare lunghe passeggiate talvolta fino all’alba, portando con sè un piccolo carrello e attraversando i numerosi campi in zona per raccogliere l’erba selvatica da cucinare. “E’ cambiata in tutto lei”, ha ammesso l’amica.

SARA PEDRI, GINECOLOGA SCOMPARSA/ Ospedale sotto accusa: "umiliazioni e offese"

TERESA FUSCÀ, 74ENNE SCOMPARSA DA ROMA: I DUBBI

Qualche mese fa Teresa Fuscà si addormenta per terra risvegliandosi in stato confusionale. Riesce fortunatamente a chiedere aiuto e viene ricoverata per qualche giorno in ospedale. La famiglia ha tentato di aiutarla ma essendo una persona molto lucida si oppone con insistenza. Il suo cambiamento però continua e senza un apparente motivo decide di tagliarsi i capelli a zero. Teresa è una persona molto generosa ma quando amici, familiari e persone del quartiere scoprono che ospita dei senzatetto si preoccupano ancora di più. Due giorni prima della scomparsa la donna ha prelevato 1000 euro in banca. Cosa è successo successivamente? E’ possibile che le sia capitato qualcosa durante una sua passeggiata notturna? “Penso che qualcuno se ne sia approfittato”, dice il nipote. Lo stesso timore è stato condiviso anche dall’amica, soprattutto dopo il mancato ritrovamento dei contanti. “Lei non si era mai truccata ma le ultimissime volte lo faceva spesso”, ha aggiunto l’amica. Per questo l’amica ha creduto che avesse un interesse per un uomo.

LEGGI ANCHE:

Saman Abbas, ricerche corpo in una porcilaia/ Fidanzato "Ora possono anche uccidermi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA