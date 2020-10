Teresa Giulietti “Biografia Elisabetta Gregoraci? Se potessi parlare..”/ Scrittrice..

Il lungo sfogo della scrittrice Teresa Giulietti è finito oggi a Mattino5. Nella parte dedicata al gossip si è dato ampio spazio ad Elisabetta Gregoraci e si è sfiorato anche l’argomento della sua biografia che, a quanto pare, la showgirl avrebbe depositato prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i racconti di vita, sui suoi cari e la sua carriera, ci sono anche tanti aneddoti e storie che la stessa scrittrice avrebbe messo insieme in 14 mesi di lavoro ma senza ottenere nulla visto che, ad oggi, questo libro e la biografia della Gregoraci sembrano essere svaniti nel nulla. A riportare le sue parole è oggi Giornalettismo che scrive: “Sono stata accanto a Elisabetta per 14 mesi dall’Aprile del 2017 a Giugno 2018, per scrivere il suo libro. Su sua esplicita richiesta. Avrei tante di quelle cose (reali e documentate) da dire a riguardo. Non voci di corridoio, suggestioni e mezzi gossip; ma accadimenti vissuti in piena persona..”.

LO SFOGO DI TERESA GIULIETTI, LA SCRITTRICE PRONTA A FIRMARE LA BIOGRAFIA DI ELISABETTA GREGORACI

A quanto pare però Teresa Giulietti ci tiene a rimanere lontana dalla gogna mediatica e dal tritacarne del Grande Fratello Vip e così si ferma astenendosi dal rivelare quello che sa ma lasciando intendere che forse c’è qualcosa di più soprattutto sulla storia con Francesco Bettuzzi e ad un certo punto si legge: “Se i muri di Parma (dove viveva Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato della Gregoraci, ndr) potessero parlare. Chi dice la verità, non chi continua a mentire danneggiando e ferendo gli altri. Credo che a un certo punto Elisabetta dovrebbe maturare un suo senso etico di responsabilità, smettendola di additare gli altri quali causa dei suoi mali. E qui mi fermo”. La vita della showgirl calabrese continua ad essere un mistero fatto di paletti e di dietrofront, cosa c’è che non sappiamo?



