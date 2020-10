Teresa Giulietti “Elisabetta Gregoraci usa i maschi per..”/ “Non è Maria Goretti!”

Teresa Giulietti oggi è ospite a Mattino5 per alzare il velo sulla vita di Elisabetta Gregoraci definendosi come colei a cui la calabrese aveva affidato le sue memorie per mettere insieme la sua biografia sul finire del 2017. La donna è rimasta al fianco della showgirl per oltre un anno, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, ma poi il progetto è svanito nel nulla così come il loro rapporto e, sembra, anche i suoi soldi. Oggi la scrittrice si racconta con Federica Panicucci parlando di un intenso rapporto in cui lei era diventata amica e sorella della Gregoraci conoscendo il suo lato oscuro e anche quello gioioso e allegro: “Francesco Bettuzzi me la presentò nel 2017, vennero da me e si presentarono come una coppia di amici poi sono stata testimone della loro intensa storia d’amore che lui avrebbe voluto vivere alla luce del sole ma ottenendo un no come risposta per una serie di impedimenti di cui non sono a conoscenza”.

L’ARRINGA DI TERESA GIULIETTI SU ELISABETTA GREGORACI

Teresa Giulietti poi continua spiegando a Federica Panicucci che Elisabetta Gregoraci farebbe più figura a mostrarsi per quella che è davvero ovvero “una donna che è interessata anche al lusso, ai soldi e ai bei gioielli… a questo libro ero molto legata, un libro che contiene una bellissima storia dove viene raccontata un’Elisabetta fragile e a dura prova dalle difficoltà della vita e secondo me ha sbagliato a partecipare al Grande Fratello Vip 2020 perché si porta dietro un bagaglio pesante di situazione che fa fatica a gestire. Andando in un reality devi raccontare quello che si è.. è scaltra, capace di girare le situazioni a suo favore ma è anche una donna fragile che ha bisogno di un uomo forte accanto a lei”. Alla fine la scrittrice rivela che Pierpaolo Pretelli non avrà futuro con lei e che secondo lei la Gregoraci ha ancora un debole per Francesco Bettuzzi. Stuzzicata da Arianna David, la scrittrice la tocca piano parlando che lei sicuramente non ha mai dovuto fare sacrifici economici e poi rilancia: “Lei usa i maschi per la sua ascesa e i suoi piani e lo stesso sta facendo nella casa…”.



