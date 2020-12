Teresa Iaccarino è morta/ Addio alla giornalista e volto storico di Telecapri

Teresa Iaccarino, giornalista e volto storico di Telecapri e Retecapri, è morta oggi all’età di 61 anni. Come riporta Fanpage, è venuta a mancare questa mattina nella sua abitazione di Anacapri, sull’isola Azzurra. È stata conduttrice televisiva, annunciatrice e giornalista per le due emittenti tra le più note in Campania. Ha condotto la trasmissione “Sveglia ragazzi!” (1980-1985), e ancora “Quasi Rete – Allo stadio con Telecapri”; “La clessidra – tempo televisivo”; “Il comune più veloce del sud”, “Drin Drin”; “Ospiti in casa mia” e “Buongiorno Cara Italia”. I funerali si terranno domani 30 dicembre, alle ore 11, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Negli ultimi anni non l’abbiamo vista molto in Tv ma era comunque presente sui social, Facebook in particolare, dove raccontava alcuni aspetti della sua vita, come la passione per gli animali.

Addio a Teresa Iaccarino, il messaggio del sindaco De Magistris

Tanti sono i messaggi di cordoglio per Teresa Iaccarino dopo il diffondersi della notizia della sua morte. In una nota del sindaco di Napoli Luigi de Magistris si legge: “L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Teresa Iaccarino, volto storico dell’emittenza privata in Campania ed è vicina ai familiari, ai colleghi ed a quanti ne hanno apprezzato la grande professionalità nei tanti anni della sua carriera”. A ricordare la Iaccarino sono poi stati il presidente nazionale dell’Ordine Giornalisti, Carlo Verna; il presidente dell’Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli, il vicepresidente Mimmo Falco e il consigliere dell’Odg Campania, Enzo Colimoro.



