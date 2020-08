Teresa La ladra/ Su Rete 4 il film con Monica Vitta e Michele Placido (6 agosto)

Teresa La ladra vain onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 16:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1973 dalla casa cinematografica Euro International film la quale si è occupata anche della distribuzione botteghini. La regia di questo film è stata affidata a Carlo di Palma con soggetto scritto da Dacia Maraini la quale si è occupata anche della sceneggiatura in collaborazione con Agenore Incrocci e Furio Scarpelli. Le musiche della colonna sonora state composte da Riz Ortolani, la scenografia porta la firma di Luciano Ricceri e nel cast sono presenti Monica Vitti, Stefano Satta Flores, Isa Danieli, Carlo delle Piane, Michele Placido, Luciana Turina e Anna Bonaiuto.

Teresa La ladra, la trama del film

In Teresa La ladra viene raccontata la storia di una donna di nome Teresa costretta ad avere un’infanzia molto complessa in quanto, quando era ancora una tenera bambina, ha dovuto subire il dramma di perdere la propria amata madre. Per Teresa questo è stato un cambiamento molto importante non solo dal punto di vista affettivo, ma anche per quanto riguarda la vita quotidiana perché costretta a fare i conti con un papà dai metodi piuttosto rudi. Infatti è figlia di un contadino di origini laziali che si dimostra innanzitutto privo di ogni genere di affetto nei suoi confronti e soprattutto eccessivamente manesco ogni qualvolta se ne presenta la possibilità. Queste problematiche di natura familiare e soprattutto il dramma di una guerra che stava per sconvolgere per sempre la vita degli italiani, hanno portato Teresa a prendere in considerazione l’idea di lasciare immediatamente la propria casa ed andare a vivere con il suo futuro marito. Purtroppo la vita ha in serbo per lei tante altre problematiche in quanto durante il secondo conflitto mondiale il marito rimane ucciso per cui si ritrova ad essere vedova con tutte le esigenze economiche del caso.

Come se non bastasse deve badare ai suoi figli il che le impone non solo di cercare tantissimi mestieri per ottenere il necessario per sopravvivere, ma la spinge anche e soprattutto ad essere una vera e propria ladra disperata. Non appena la situazione lo permette, Teresa ruberà tutto quello che trova davanti ai suoi occhi ma soltanto esclusivamente per avere a disposizione le risorse necessarie per poter dar da mangiare a se stessa e soprattutto ai suoi figli. La sua vita sarà caratterizzata da tantissimi drammi e momenti davvero destabilizzanti partendo dal lungo periodo di prigionia a cui sarà costretta per via della sua mania di rubare, ma anche per la grande solitudine di cui godrà e del periodo trascorso in manicomio. Durante tutti questi anni difficili il suo principale obiettivo rimarrà comunque quello di tornare in libertà e poter finalmente provare a riconciliarsi con suo figlio il quale non l’ha mai perdonata per alcuni atteggiamenti avuti.



