Verissimo, Teresa Langella confessa: “La malattia di mia mamma Annunziata è stato il momento più difficile della mia vita”

Teresa Langella ed Andrea Dal Corso sono una delle coppie più apprezzate e amate ad Uomini e Donne. L’ex tronista è stata ospite della puntata di oggi di Verissimo dove ha parlato dell’amore per il marito, il suo desiderio di diventare mamma ma anche un dramma del suo passato la malattia della mamma Annunziata, ospite anche lei da Silvia Toffanin, di cui non aveva mai parlato. “Arriva purtroppo la malattia di mamma, al seno, e papà che chiude il bar per stargli vicino. Da un momento ad un altro non abbiamo capito più nulla… è stata la fase più difficile della mia vita.” ha confessato in lacrime Teresa.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari, silenzio rotto a Verissimo: verità sulla presunta crisi/ Lui: "Mi è vicina"

Della malattia della mamma Annunziata, Teresa Langella ha parlato a Verissimo commovendosi più volte. Ha confessato che in ospedale quando è arrivata la diagnosi erano solo loro due e lei all’epoca aveva solo 17 anni. La madre sentendo un nodo al seno va in ospedale dalla mammografia si scopre che c’è un tumore. Ha iniziato a curarsi, si è scoperto che era benigno ed adesso per fortuna la madre sta bene: “Io sono rimasta a quel momento, quando il medico mi ha detto è quello e sono cose che non ti dimentichi…può passare una vita intera ma ci pensi sempre.”

Chi è Cristina la madre di Niko Cutugno/ "Papà Toto? Possessivo e narcisista: mamma andò in depressione e.."

Uomini e Donne, Teresa Langella rivela: “Io e Andrea Dal Corso vorremmo un figlio che non arriva, ho paura”

Durante l’intervista a Verissimo, Teresa Langella ha parlato anche del matrimonio con Andrea Dal Corso. “Il matrimonio va bene anche se siamo tanto impegnati.” ha premesso l’ex tronista di Uomini e Donne che poi ha confessato il desiderio di avere un figlio: “Ci sono dei momenti in cui sei felice e non ti manca niente però c’è un desiderio che ti rimane sempre li ed ogni mese qualcosa si rompe…Lore vorrebbero tanto diventare nonni però ci sono cose che non sei tu a decidere e scegliere. Io non voglio nemmeno correre contro il tempo e sentirmi in difetto, quando sarà sarà ma ogni tanto sento che mi manca qualcosa.” Teresa Langella e Andrea Dal Corso vorrebbero un figlio ma non arriva.