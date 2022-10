Teresa Langella conferma il suo ingresso al GF Vip/ Hater:”Ti credevo diversa”

Teresa Langella insultata da un hater: “Presunte molestie sessuali”

Teresa Langella ha raccontato a Verissimo, e anche sui social, di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un medico. Un hater sui social, ha commentato il suo possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 mettendo in discussione il fatto di essere stata molestata.

Come riporta Biccy, l’hater ha dichiarato: “Allora è vero stai andando in quel programma. Che peccato ti credevo diversa, più seria, adesso spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza. Mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata. Non so come Andrea sia contento. Comunque penso che tu sarai la prima influencer che invece d’incrementare, i followers li perderà”. Queste le dure parole dell’utente che, naturalmente, hanno scatenato la reazione di Teresa Langella.

Teresa Langella risponde all’hater e conferma il suo ingresso al GF Vip

Teresa Langella ha pubblicato una storia in cui si mostra nella Capitale, vicina a Cinecittà. I rumor sulla sua presunta partecipazione al programma sono, dunque, scoppiati. Insieme a lei, si parla anche dell’ingresso di Dayane Mello protagonista di due edizioni precedenti del reality. L’influencer conferma il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2022 rispondendo all’hater che l’ha insultata.

Come riporta Biccy, Teresa Langella dichiara: “La cosa più terribile che si possa leggere “la tua presunta violenza”… porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al Gf fammi un favore: sii tra le prime a togliere i segui dalla mia pagina“. Dunque, sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne sarà la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ora, l’influencer si trova in albergo per sottoporsi alla quarantena prima di entrare nella Casa di Cinecittà.

