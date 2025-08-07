L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella vittima di un furto: lei svela l'accaduto su Instagram, annunciando un risvolto del tutto inaspettato

“Circa due mesi fa sono stata derubata”: inizia così il lungo post, pubblicato su Instagram, attraverso il quale Teresa Langella svela di essere stata oggetto del furto di qualcosa che per lei aveva un grande significato. Una fatto che inizialmente ha preferito non raccontare, tenendolo per sé, ma che oggi decide di rivelare perché c’è stata una svolta importante.

“L’oggetto che mi era stato portato via mi era stato regalato dai miei genitori e da mia sorella il giorno del mio matrimonio. Unico, insostituibile”, ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne, ammettendo di essere stata malissimo quando poi le è stato rubato. “Ho fatto denuncia, ho aspettato, ma niente”, ha quindi aggiunto Teresa, spiegando come nelle ultime ore c’è stato il colpo di scena: l’influencer ha infatti ricevuto la telefonata del maresciallo dei Carabinieri che le ha annunciato il ritrovamento dell’oggetto rubatole.

Teresa Langella di Uomini e Donne derubata: la svolta dopo il furto

“Non riuscivo a crederci!”, ha annunciato Teresa Langella, al settimo cielo per il ritrovamento dell’oggetto dopo aver perso ogni speranza. Quindi ha concluso il suo lungo post con un messaggio per tutti i suoi follower: “Non perdete mai la speranza. Anche quando sembra tutto perso, anche quando ci si sente abbandonati, soli e impotenti.”, perché tutto può cambiare da un momento all’altro, ha sottolineato l’ex tronista, oggi moglie felice dell’uomo che scelse proprio nello studio di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso. Solo pochi giorni fa, Teresa, proprio sui social, si è resa protagonista di un altro sfogo, stavolta contro chi l’ha accusata di ‘non fare nulla nella vita’, citando anche la questione maternità, un argomento particolarmente delicato per Langella.

