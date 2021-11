Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Uomini e Donne/ Figli o proposta di matrimonio in arrivo?

La storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso prosegue a gonfie vele. I due hanno partecipato alcuni anni fa ad un’edizione di Uomini e Donne, dove lei era la tronista e lui il suo corteggiatore. Alla fine della stagione, la ragazza ha scelto proprio Andrea, il quale inizialmente era molto titubante e poi, in seguito, è tornato con convinzione sui propri passi. I due, oggi, appaiono molto affiatati e i fan aspettano trepidanti che il loro rapporto si evolva ulteriormente.

Dalla proposta di matrimonio alla nascita di un figlio, i sogni che Teresa Langella e Andrea Dal Corso cullano sono davvero tanti. Entrambi sono piuttosto attivi e seguiti sui social. Lei non si è nascosta quando le è stato chiese se avesse intenzione di mettere su famiglia con il suo fidanzato: “Assolutamente si, e qualcosa mi dice che non passerà poi troppo tempo“, ha ammesso.

Da quando Teresa Langella ha affermato su Instagram di sentire il desiderio di sposarsi e di diventare mamma, i fan si sono scatenati e hanno preso letteralmente d’assalto il suo profilo, per tempestarla di domande. L’ex tronista non si è tirata indietro e in quell’occasione ha svelato parecchie curiosità e progetti non troppo futuri riguardanti lei e il suo Andrea dal Corso.

“Mi piacerebbe avere tre figli” ha raccontato genuinamente Teresa, che poi però si è lasciata scappare una battuta pungente nei confronti di alcuni conoscenti: “Però quando vedo i figli degli altri poi cambio idea e comincio a pensare che tre forse sono troppi“. Chissà se nel frattempo ha avuto modo di cambiare idea.

