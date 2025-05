Teresa Langella è uno degli ospiti della puntata di Verissimo del 24 maggio 2025. Celebre volto di Uomini e Donne, l’ex tronista ha annunciato di avere importanti novità, che saranno annunciate proprio nel corso della sua ospitata nello studio di Silvia Toffanin. E c’è chi già da giorni ritiene che questo annuncio possa riguardare una gravidanza. Teresa è sposata da settembre dello scorso anno con Andrea Dal Corso, uomo che ha conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi e con la quale sta vivendo una storia d’amore da sogno.

Tuttavia, entrambi hanno ammesso di avere il desiderio di coronare ulteriormente questa storia d’amore con l’arrivo di un figlio. “Siamo fiduciosi”, ha rivelato Teresa solo qualche tempo fa proprio a Verissimo. “Ci pensiamo già da un po’, ma è vero che queste cose non sei tu a deciderle, ma rimango positiva!”, ha poi aggiunto l’influencer.

Teresa Langella è incinta? Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne e moglie di Andrea Dal Corso

Sono passati solo pochi mesi da queste dichiarazioni, e ora che Teresa Langella torna ospite a Verissimo, potrebbe proprio portare con sé quell’annuncio tanto atteso anche dai suoi tantissimi fan: il suo essere incinta. “Non vedo l’ora di raccontarvi tutto!”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne pochi giorni fa ai suoi follower, subito dopo la registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda oggi su Canale 5. La notizia in questione sarà dunque annunciata solo durante la puntata, ma l’attesa da parte dei fan della coppia è tantissima: “Spero che il vostro sogno stia per diventare realtà!”, ha scritto un utente sul profilo Instagram di Teresa, augurando alla coppia che presto possa creare la famiglia che tanto desidera.

