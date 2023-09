Teresa Langella: “Matrimonio con Andrea? A maggio in Costiera”/ “Vittima di molestie? bisogna denunciare!”

Teresa Langella, dalla passione per la musica al primo provino per Uomini e Donne

Teresa Langella è forse tra i volti più iconici delle ultime stagioni di Uomini e Donne; il suo percorso sul trono è stato tra i più seguiti del dating show di Canale 5, seppur culminato tra lacrime e recriminazioni. Oggi è felicemente legata ad Andrea Dal Corso – con è pronta a compiere il grande passo del matrimonio – ma il giorno della scelta dovette subire un clamoroso “No”. Del suo percorso televisivo e non solo, delle esperienze del passato e dell’amore ritrovato con il suo attuale compagno, Teresa Langella ne ha parlato in un’ampia intervista rilasciata per Fanpage.

Il racconto di Teresa Langella parte dalle ambizioni professionali, con particolare riferimento al sogno di vivere a pieno la passione per la musica. “Questa mia passione è nata quando avevo circa 14 anni; la prima cosa che chiesi ai miei genitori fu il disco, fecero grandi sacrifici per accontentarmi. Realizzai le mie prime 15 canzoni… Poi diventai insicura, ogni tanto tiro fuori un brano”. Arriva poi il momento di cimentarsi con le prime esperienze televisive. “Sono sempre stata ambiziosa, guardavo Uomini e Donne da casa e così decisi di fare un provino. Entrai come corteggiatrice, avevo 18 anni. Non andò bene e a distanza di tempo la redazione mi contattò per Temptation Island”.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, da Temptation Island al “no” alla scelta

Proseguendo nel suo racconto, non potevano mancare parole di elogio nei confronti di Maria De Filippi: “Lei ti legge l’anima, la ringrazierò per sempre. Le sarò sempre grata, così come alla Mennoia. Arrivai lì come una ragazza di un paesino, ci ho creduto in quella esperienza”. Teresa Langella spiega poi quale sarebbe il settore professionale più vicino alle sue ambizioni. “Mi emoziono quando ascolto musica; sono sempre stata convinta che per riuscire a trasmettere qualcosa alla gente non devi avere chissà quale voce… L’idea del musical è quella che mi piace”. A tal proposito, l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato la sua esperienza come speaker di Radio 105. “Il provino arrivò per caso; cercavano una ragazza con le mie caratteristiche, così ci provai… E’ stata una delle esperienze più costruttive della mia vita; la radio è una scuola, gli insegnamenti che ti dà li porti con te per tutta la vita“.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Fanpage, Teresa Langella ha ripercorso anche la sua storia con Andrea Da Corso. L’ex tronista ha raccontato del loro primo incontro a Temptation Island, dove già il giovane sembrava aver fatto un certo effetto. Poco dopo arrivò l’esperienza sul trono a Uomini e Donne dove ebbe modo di conoscerlo davvero, ma l’ultimo atto sembrò tutt’altro che un lieto fine. “Il no alla scelta? Piangevo perché non riuscivo neanche a dire il suo nome, oggi sono più forte, ma quell’episodio mi smuove sempre qualcosa… Rimasi chiusa in hotel per una settimana“. Nonostante l’amarezza di quell’evento, il giovane riuscì a farsi perdonare nelle settimane seguenti. “Mi ha colpita quando inviò una lettera a mio padre, arrivò fuori al cancello di casa mia. Lì capii che non stava giocando, ho voluto credergli… Ha un grande cuore, è buono, queste sono le cose di lui che mi hanno fatto perdere la testa”.

Teresa Langella, fissata la data del matrimonio con Andrea Dal Corso

Verso il finale dell’intervista rilasciata a Fanpage, Teresa Langella ha anche raccontato della proposta di matrimonio ricevuta da Andrea Dal Corso, rivelando anche come ci sia già una possibile data per il grande passo. “La proposta in spiaggia? Io non so come ha fatto, non avevo capito nulla. Credevo avesse organizzato una sorpresa per il mio compleanno, poi quando iniziò a parlarmi vidi che era in ansia, ma prima di vedere la scritta in spiaggia non avevo capito nulla…Una data? O la prima o la seconda settimana di maggio, in Costiera“.

Teresa Langella conclude poi l’intervista tornando su uno degli eventi più dolorosi della sua vita e che nel tempo ha avuto il coraggio di raccontare; l’ex volto di Uomini e Donne è stata vittima di una molestia. “Io ho cercato di insabbiare tutto e andare avanti; ero nelle mani di un dottore, non riuscivo a credere che fosse successo davvero. Sono andata avanti con una vergogna dentro incredibile, mi sentivo meno pesante a nascondere tutto, temevo che pensassero cose brutte di me…Quando iniziai a parlarne, presi consapevolezza ed iniziai ad avere attacchi di panico, di ansia”. Teresa Langella ha poi concluso: “Quando ci ripenso non so come mi sento, ma tante persone si sono sentite meno sole e credo sia giusto parlarne. Non possiamo continuare a fare finta di nulla, bisogna parlarne. Con i giusti tempi, ma è bene denunciare”.











