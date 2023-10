Teresa Langella, matrimonio e figli con Andrea Dal Corso all’orizzonte/ La svolta dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso convolano a nozze

Mentre spiazza la rottura di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a grande sorpresa per i fan di Uomini e donne arriva l’annuncio di Teresa Langella che si dichiara pronta al matrimonio con Andrea Dal Corso.

Dopo una proposta di matrimonio da favola ricevuta dal promesso sposo conosciuto nel salottino dei sentimenti di Uomini e donne, Andrea Dal Corso, Teresa Langella si é messa alla ricerca della location in cui dovranno tenersi le nozze dei due fidanzati. Ebbene sí: prosegue l’idillio d’amore, avviatosi per l’ex tronista e l’ex corteggiatore ai tempi della loro partecipazione a Uomini e donne, così come svela Teresa Langella in un’intervista concessa a Uomini e Donne magazine.

Per l’occasione rivelatrice condivisa con il rotocalco ufficiale di Uomini e donne, l’Intervistata campana rende noto che convolerà a nozze con l’amato fidanzato a Sorrento. Tra gli invitati alla cerimonia celebrativa dell’unione in matrimonio con Andrea Dal Corso, si annoverano i suoi parenti da Napoli e i parenti di lui, direttamente dal Veneto.

Maria De Filippi, “grande assente” al matrimonio?

Per la quota invitati al matrimonio, inoltre, Teresa Langella sogna la presenza di colei che ha benedetto la sua conoscenza di Andrea Dal Corso a Uomini e donne, la conduttrice Maria De Filippi, unitamente alla partecipazione delle personalità della redazione all’attivo del dating show che l’hanno sostenuta nel percorso del trono classico intrapreso in tv.

Che Teresa Langella e Andrea Dal Corso abbiano in cantiere la nascita di un figlio? É tra i quesiti che si sollevano spontanei sulla coppia di fidanzati e, in replica al punto di domanda, intanto arriva la replica sibillina dell’ex tronista nel mezzo dell’intervento: “Chissà… ho visto un video in cui gli sposi al loro matrimonio comunicano di aspettare un bambino. Quanto è emozionante! A questo proposito, noi non ci stiamo trattenendo -fa sapere Teresa Langella, anche in nome e per conto di Andrea Dal Corso-.Non facciamo nulla per evitarlo. Inizialmente dicevamo “stiamo pensando al matrimonio, dai, piano piano”. Adesso no, ci lanciamo e quello che sarà, sarà».

Teresa Langella vorrebbe poter coronare il sogno di allargare la famiglia con Andrea Dal Corso, nel preannunciato matrimonio, con un primogenito figlio maschio fino ad arrivare ad avere almeno tre o quattro figli. Riuscirà l’ex Uomini e donne a coronare il grande sogno d’amore?











