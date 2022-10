Teresa Langella nuova concorrente del Grande Fratello Vip?/ Il post che scatena…

Teresa Langella pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip?

Teresa Langella potrebbe presto entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Un’ipotesi che ha entusiasmato i fan di Uomini e Donne che l’avevano apprezzata proprio durante quel programma. Nelle scorse ore Teresa ha pubblicato una storia su Instagram che ha destato dei sospetti. Teresa è in treno diretta verso Roma e scrive: “Nuovi incontri, un’altra storia, tanta vita”. In molti hanno pensato che il riferimento fosse proprio alla casa del Grande Fratello Vip. Il suo nome è spuntato molto spesso negli ultimi anni e probabilmente questa per lei potrebbe essere l’occasione giusta.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, arrivano due smentite/ Ex tronista e nota opinionista non ci saranno

Nelle scorse ore Amedeo Venza ha fatto notare che Teresa Langella si trovava a Roma per questioni lavorative. L’ex tronista non ha informato i fan su questo impegno e non ha chiarito di cosa si tratti. Tanti sono pronti a scommettere che Teresa sarà una delle nuove presenza femminili del reality di Canale 5. Teresa Langella è un’ex tronista del dating show Uomini e Donne, a cui è approdata per la prima volta nel 2010, a soli 18 anni, per corteggiare prima Leonardo Greco e poi Andrea Angelini. Nel 2018 è stata una delle tentatrici di Temptation Island, per poi sedersi sul trono di Uomini e Donne. Oggi è diventata una speaker di Radio 105.

"Teresa Langella concorrente al Grande Fratello Vip 7"/ Indiscrezione bomba sull'ex di Uomini e Donne

Teresa Langella e la storia su Instagram che insospettisce i fan: lo strano indizio

Nelle scorse settimane una pagina social dedicata al Grande Fratello Vip aveva smentito la partecipazione di Teresa Langella parlando però di un impegno che l’avrebbe tenuta occupata da settembre. Teresa Langella non aveva mai però smentito il gossip di una sua partecipazione al reality. Un atteggiamento che aveva da subito insospettito. Nelle scorse ore Amedeo Venza ripostando la sua storia ha fatto notare: “Tempo fa lo avevo comunicato che sarebbe stata una concorrente del GF Vip… sarà così? Probabilmente inizierà la quarantena…”. Sul trono di Uomini e Donne, dove si è seduta al termine dell’avventura come tentatrice a Temptation Island, Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso, che attualmente è il suo fidanzato. I due stanno insieme ormai da diversi anni, e anche se inizialmente nessuno credeva in loro, sono affiatati, innamorati e sembra anche sul punto di sposarsi e metter su famiglia.

Uomini e Donne, Teresa Langella choc "Soffro di crisi di panico"/ "La mia vita…"

La scorsa estate Signorini aveva provinato numerosi volti di Uomini e Donne. Teresa Langella è stata presa, ma solo come innesto successivo all’inizio del reality show: il che vuol dire che entrerà nelle prossime settimane, forse addirittura a dicembre, ma di certo prima di Natale. A far credere tuttavia che il suo ingresso sia ben più imminente c’è il fatto che poco fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto su Instagram che è approdata a Roma “per una nuova avventura”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA